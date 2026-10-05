Jaakko Parkkali kertoi lähetyksen jälkeen MTV Uutisten haastattelussa, mihin hänen tanssiaskeleensa katosivat suorassa lähetyksessä.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 4. lokakuuta ohjelman viides suora lähetys.

Tubettaja Jaakko Parkkali ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala tanssivat jaksossa jiven. Sen taustakappaleena kuultiin Stevie Wonderin ja Ariana Granden kappale Faith.

Heidän esitys kertoi salaisesta rakkaudesta. Esityksen keskivaiheilla Parkkali sekosi askeleissa, mutta pääsi nopeasti takaisin mukaan koreografiaan.

– Minulla oli siinä sellainen kohta, että askeleet eivät menneet edes sinne päin vaan sekosin täysin askeleissani. Siinä olisi ollut sellaiset hypyt, niin minä vaan jammailin paikallani. Että ihan täysin sekosin. Mutta sieltä tultiin takaisin. Alku ja loppu olivat hyviä, mutta keskivaiheella vähän tapahtui outoja juttuja ja niillä mentiin nyt. Kaikkea voi livessä sattua, Parkkali sanoi MTV Uutisten haastattelussa.

Kastanja Rauhala tsemppasi tanssioppilastaan ja kehui erityisesti sitä, että Parkkali pääsi nopeasti takaisin askeliin kiinni.