Tehtaan nimi tuli suomalaisille tutuksi viime vuoden makukiistasta.
Ruotsalaisomisteinen Pietarsaaressa sijaitseva Strengbergs Habit Factory lopettaa nikotiinipussien valmistuksen Suomessa ja siirtää tuotantonsa Ruotsiin, kertoo Österbottens Tidning (ÖT).
Yritys on valmistanut nikotiinipusseja Pietarsaaressa noin kahden vuoden ajan. Lehden tietojen mukaan henkilöstö on irtisanottu, ja tehtaan toiminta päättyy marraskuun ensimmäisenä päivänä.
Tehtaan tavoitteena oli valmistaa Suomessa 40 miljoonaa nikotiinipussia vuodessa.
Nikotiinipussit nousivat viime vuonna poliittisen kiistan kohteeksi, kun eduskunta valmisteli lakia niiden makuvaihtoehtojen rajoittamisesta.
Hallitus linjasi viime vuoden keväällä, että nikotiinipusseissa sallittaisiin jatkossa vain kuusi makua.
Poliittinen kohu
Pietarsaaresta kotoisin olevan europarlamentaarikko Anna-Maja Henrikssonin (r.) epäiltiin suosineen kotikaupungissaan toimivaa yritystä makurajoituksia koskevassa valmistelussa.
Asiasta syntyi kohu, kun mediassa tuotiin esiin, että ehdotetut sallitut maut vastasivat Strengbergs Habit Factoryn valmistamien tuotteiden makuja.
Oikeuskansleri totesi viime keväänä antamassaan ratkaisussa, että Henriksson vaaransi lainvalmistelun asianmukaisuuden.
Kuusi makua sisältänyt lakimuutos ehdittiin jo hyväksyä eduskunnassa, mutta se jätettiin vahvistamatta. Hallitus valmisteli uuden esityksen vain kahdella sallitulla maulla.