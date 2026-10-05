Lääketieteen tai fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna kolmelle optogenetiikan kehittäjälle.



Palkitut ovat yhdysvaltalainen Karl Deisseroth ja saksalaiset Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän tutkimuksensa liittyy optogenetiikan kehittämiseen. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla.



Palkittujen kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Tämän avulla voidaan nähdä, miten hermosolut muodostavat muistoja, tunteita ja käyttäytymistä elävissä aivoissa.



– Optogenetiikka on antanut meille mahdollisuuden kartoittaa aivoja tavalla, josta aiemmin pystyimme vain haaveilemaan, sanoo fysiologian tai lääketieteen Nobel-komitean puheenjohtaja Per Svenningsson tiedotteessa.



Kunkin Nobel-palkinnon suuruus on runsaat miljoona euroa, joka tässä tapauksessa jaetaan saajien kesken.

Lääketieteen palkintoja on jaettu vuodesta 1901.