Tanssii Tähtien Kanssa -kauden kuudennessa suorassa lähetyksessä parit menevät uusiksi.
Tämän viikon sunnuntaina Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä tutut tähtiparit menevät uusiksi! Parinvaihtoviikolla tähtioppilaat saavat rinnalleen uuden tähtiopettajan. Uusi pari lähtee rakentamaan yhteistyötään vain yhden viikon ajaksi, ja samalla nähdään, millaisia uusia puolia vaihtunut pari toisistaan tuo esiin.
Kuka onnistuu vakuuttamaan tuomariston Helena Ahti-Hallbergin, Jorma Uotisen ja Jukka Haapalaisen ja hurmaamaan yleisön?
Tähtiopettajat avaavat illan yhteisellä tanssinumerollaan. Parketilla palataan myös 2000-luvun alkuun, kun uudet tähtiparit tanssivat nollarin unohtumattomien hittien tahtiin. Luvassa on nostalgiaa, aikakauden ilmiöitä ja tuttuja kappaleita. Vierailevana tuomarina ja esiintyjänä nähdään Robin Packalen.
Lähetyksen parit ja tanssit:
Anni Ihamäki & Marko Keränen:
Hidas valssi: Come Away With Me - Nora Jones
Ellinoora & Katri Riihilahti: