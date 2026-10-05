Historiallista sukellustaan suorittavalla KooKoolla on edessään dramaattinen viikko, joka voi jopa ratkaista paljolti sen, säilyykö joukkue SM-liigan korkeimmalla sarjatasolla, pohtivat asiantuntijat Karri Kivi ja Juhamatti Aaltonen uusimmassa Liigaviikossa.
– Se on edessä, että jotain muutoksia on tehtävä. En ole tuollaista umpisolmua urallani, joka alkoi 80-luvulla, nähnyt. Mikään ei toimi. Erikoistilanteissa viimeisiä, tehdyissä ja päästetyissä maaleissa viimeisiä. Se peli on niin sekaisin, että on välillä ahdistavaakin katsoa, kun pelaajat eivät tiedä, mihin mennä, Karri Kivi haukkoo henkeään.
Liigaviikon tuore jakso katsottavissa kokonaisuudessaan ilmaiseksi MTV Katsomossa! Tuoreessa episodissa Karri Kivi ja Juhamatti Aaltonen tarttuvat KooKoon kiirastulen lisäksi muun muassa Jukurien liitoon ja Helsingin paikallisottelun erikoiseen ennakkoasetelmaan.
Kaikki alkukauden 10 otteluaan hävinneen KooKoon alkuviikko sujuu CHL-reissulla Itävallassa Klagenfurtissa. Seura sivuaa tällä hetkellä SM-liigan ennätystä peräkkäisten tappioiden määrässa kauden alusta.
Studiossa ihmetellään myös kovin sanoin, miten hurjan voiton tehnyt kouvolalaisseura ei vahvistanut joukkuettaan superkaudelle, vaikka esimerkiksi puolustuksesta lähti useampi keskeinen nimi.
Nyt rekrytointi sarjan pohjalle voi olla jo hankalaa.
– Ennemmin pelaaja menee kohti sarjan kärkeä, jos tarjolla on roolia. Voin olla väärässä, mutta en usko, että mitään ihan tekijämiestä sinne saadaan, Juhamatti Aaltonen sanoo.
KooKoo pelaa viikonloppuna kotona Jukureita vastaan ja vieraskentällä HPK:ta vastaan.
Vieläkö ensi viikonlopun Liiga-peleissä penkin takana seisoo Jouko Myrrä? Voit katsoa koko KooKoota käsittelevän keskustelun pääkuvan videolta.