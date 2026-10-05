Sydänongelmat pysäyttivät Jasmin Kähärän.

Suomen A-maajoukkuehiihtäjä Jasmin Kähärä sairasteli keväällä paljon. Pahempaa oli kuitenkin vielä edessä.

– Kun lähdin aloittelemaan harjoittelua uudestaan, jäi outoja rintatuntemuksia. Kun niitä tutkittiin enemmän, sydämestä löytyi vähän ylimääräistä nestettä ja tulehdusta, Kähärä avaa.

Hän joutui viettämään toukokuusta heinäkuuhun kolme kuukautta pakkolevossa.

– Urheilijalle tuo on pahinta, mitä voi kuulla, että joutuu lepäämään noin pitkän ajan.

– Minä kuitenkin uskon, että minut pelasti se, että se tuli alkukesästä, eikä talvella. Ja se, että olin just muuttanut pääkaupunkiseudulle ja olin uudessa ympäristössä. Ei ollut hiihtäjiä koko ajan hiihtämässä ikkunan takana. Ei joutunut kohtaamaan koko ajan sitä elämää, mitä ei itse saanut elää.

Kähärä kokee ajan menneen yllättävän nopeasti. Hiihtäjä pääsi näkemään läheisiään ja matkustelemaan Suomessa.

– Oli kuitenkin luotto siihen, että sitten kun pääsee taas liikkeelle, on kuitenkin vielä aikaa talveen ja varsinkin loppukauteen.

Nousujohteisesti

Kun Kähärä sai palata harjoittelun pariin, hän otti ensimmäiset kolme neljä viikkoa todella kevyesti.

– Tuntui, että ei edes harjoittele, joutuu menemään niin hitaasti. Ei pystynyt tekemään mitään tehoharjoittelua.

– Sitten elokuun puolivälin jälkeen kun tein rasituskokeen ja siinä oli kaikki ok, sain alkaa tehdä tehoja ja muutenkin nostaa harjoittelumäärää. Nyt kuusi viikkoa on mennyt minun mielestäni tosi hyvin ja nousujohteisesti. Olen kyllä ihan tyytyväinen siihen, missä pisteessä nyt ollaan.

Kähärä uskoo, että hän voi tavoitella helmi-maaliskuisista Falunin MM-kilpailuista kovia sijoituksia, jos vain kisoihin pääsee ja kaikki menee tästä eteenpäin hyvin.