Poliisi kertoo uutta tietoa Vantaan Koivukylässä olleesta usean partion operaatiosta.
Poliisi sai hieman kahden jälkeen iltapäivällä hätäkeskuksen kautta hengen ja terveyden suojaan kohdistuvan tehtävän Vantaan Koivukylässä Ojanlehdonkujalla sijaitsevaan asuntoon.
Ilmoituksen mukaan asunnosta oli kuulunut aseen laukausta muistuttava ääni.
Poliisi lähti paikalle usean partion voimin. Poliisi on tarkastanut asunnon ja äänen lähteeksi selvisi oven voimakkaasta sulkeutumisesta aiheutunut pamausta muistuttanut ääni.
Tehtävän hoitamisen aikana joidenkin ihmisten koteihin pääsyä rajoitettiin.
Tilanne on nyt ohi.
15.54: Uutista päivitetty kauttaaltaan.