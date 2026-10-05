Suomalaisen yrityksen myymässä iPhonen USB-latauslaitteessa todettiin vakava turvallisuusriski.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottaa takaisinvedosta, joka koskee USB-latauslaitetta iPhone USB-laturi 5V 1A, USL-IS11.
Tukesin mukaan laturin eristyksessä on vakavia puutteita ja lisäksi sen kotelomateriaalin palonkesto ei täytä vaatimuksia. Näin ollen laturissa on sekä sähköisku- että tulipaloriski.
Tässä iPhone-laturissa on turvallisuusriski.Tukes
Tukes neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä välittömästi.
– Yritys on jo kerännyt kaikki myymänsä tuotteet takaisin, joten jos sinulla on sama tuote, ole yhteydessä tuotteen myyneeseen tahoon, Tukesin sivuilla neuvotaan.
Tukesin mukaan takaisinvedon vastuuyritys on Maximum Effort Avoin Yhtiö. Sen alaisuudessa toimii NileTech-verkkokauppa, jossa takaisinvedettyä laturia on myyty.
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