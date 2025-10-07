Torstaista alkaen pankit tarkistavat maksunsaajan nimen sekä tilinumeron.

Verkkopankissa maksaminen muuttuu, kun torstaista alkaen pankit tarkistavat, että verkkopankkimaksuissa maksunsaajan nimi ja tilinumero vastaavat toisiaan. Verkkopankki ilmoittaa, jos tiedot eivät täsmää tai ne melkein täsmäävät.

– Jatkossa pankki vertaa maksuun syötettyä maksunsaajan nimeä ja tilinumeroa saajan pankissa oleviin tietoihin. Jos nimet eivät täsmää, verkkopankki ilmoittaa siitä maksajalle. Maksun voi edelleen tehdä, mutta vastuu tilisiirrosta siirtyy tällöin maksajalle, sanoo Finanssiala ry:n maksuliikeasiantuntija Miia Zitting tiedotteessa.

Finanssialan mukaan huomautuksista ei tule huolestua eikä kyse ole huijauksista. Jos maksaja ei tiedä syytä nimien eroavaisuuteen, hänen kannattaa olla yhteydessä laskun lähettäjään tai muuhun maksunsaajaan ja varmistaa tiedot.

Zittingin mukaan maksunsaajan tarkistamisella pyritään estämään maksujen päätyminen väärälle vastaanottajalle ja torjumaan petoksia, joissa asiakasta huijataan lähettämään maksu väärälle tilille.

Taustalla EU:n asetus

Laskuttajien on tärkeää huolehtia siitä, että laskun maksajat tietävät yrityksen virallisen nimen, joka on merkitty tilinomistajaksi pankissa.

Uudistuksen käytännön toteutustapa vaihtelee pankeittain, ja joissakin pankeissa maksunsaajan tarkistus voidaan ottaa käyttöön jo ennen lokakuun alun takarajaa.

Muutos perustuu EU:n pikamaksuasetukseen, jonka tavoitteena on nopeuttaa maksamista euroalueella.

– Pikamaksuasetuksen ytimessä on maksamisen nopeutuminen. Jatkossa euroalueella pankkiasiakkaalla on oltava mahdollisuus lähettää rahaa pikasiirtona kymmenessä sekunnissa tililtä toiselle, Zitting sanoo.