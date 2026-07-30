Ilmavoimien Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa teknisen häiriön vuoksi.
Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk -suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi.
Häiriö ilmeni harjoituslennolla eilen iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa, ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen.
Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa.
Edellisen kerran Hawkit olivat lentokiellossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahansyöksyssä Keuruulla.