Galapagossaarilta löytyi uusi mustekalalaji.
Tyynestämerestä Galapagossaarten lähistöltä on löydetty aiemmin tuntematon mustekalalaji, kertovat muun muassa CNN ja AFP.
Laji löydettiin noin 1800 metrin syvyydestä vedenalaisen robottikameran avulla. Ensimmäiset havainnot mustekalasta tehtiin jo vuonna 2015, mutta mustekalaa käsittelevä tutkimus julkaistiin vastikään Zootaxa-tiedejulkaisussa.
Tutkijoiden mukaan vain golfpallon kokoinen laji on väritykseltään vaaleansininen, sillä on suuret silmät ja se mahtuu kämmenelle.
Uusi mustekala on niin pieni, että se mahtuu kämmenelle.STELLA Pictures
CNN:n mukaan eräs löydöksen tehneen tutkimusaluksen miehistön jäsenistä kuvaili mustekalan näyttävän pehmolelulta. Toisen miehistön jäsenen mukaan kyseessä on "söpö" pikkukaveri.
Chicagon luonnonhistoriallisen Field museon selkärangattomien eläinten tutkija Janet Voight kertoo AFP:lle, että häntä oli pyydetty tunnistamaan uusi laji.
Mustekala sai tieteelliseksi nimekseen