Kolmas EM-kisoihin lähtevä keihäänheittäjämies on Eemil Porvari.

SUL julkaisi EM-Birminghamin loput valinnat torstaina iltapäivällä. Porvari täydentää trion, johon kuuluvat myös Oliver Helander ja Topi Parviainen.

Kalevan kisoissa kolmanneksi tuloksella 81,01 heittänyt Teemu Narvi ei keihäänheiton lopullisessa rankingissa noussut kisoihin osallistumisoikeuden saaneiden 30 urheilijan joukkoon, eikä siksi ollut valintakelpoinen.

– Arvokilpailuvalinnan ehdoton edellytys on saavuttaa kisapaikka tulosrajan tai rankingin perusteella, joten Teemu Narvi ei tästä syystä voinut tulla valituksi. Kisoihin valittu keihäskolmikko on joka tapauksessa väkevä ja erittäin kunnianhimoinen, SUL:n huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen kommentoi.

Kaikkiaan torstaina kisakoneeseen nimettiin 17 urheilijaa lisää. Suomen EM-joukkueeseen kuuluu 65 urheilijaa.

Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuissa Birminghamissa Britanniassa 10.–16. elokuuta kilpailevaa Suomen joukkuetta seuraavilla urheilijoilla:

Miehet:

5000 m: Tuomas Heikkilä Kenttäurheilijat-58.

110 m aj: Ilari Manninen Jyväskylän Kenttäurheilijat.

400 m aj: Jere Haapalainen Tampereen Pyrintö, Tuomas Lehtonen Liedon Parma.

Kävely, puolimaraton: Joni Hava Espoon Tapiot.

Pituus: Kasperi Vehmaa Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Kalle Salminen Joensuun Kataja.

Kolmiloikka: Aaro Davidila Lapin Lukko.