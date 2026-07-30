Kolmas EM-kisoihin lähtevä keihäänheittäjämies on Eemil Porvari.
SUL julkaisi EM-Birminghamin loput valinnat torstaina iltapäivällä. Porvari täydentää trion, johon kuuluvat myös Oliver Helander ja Topi Parviainen.
Kalevan kisoissa kolmanneksi tuloksella 81,01 heittänyt Teemu Narvi ei keihäänheiton lopullisessa rankingissa noussut kisoihin osallistumisoikeuden saaneiden 30 urheilijan joukkoon, eikä siksi ollut valintakelpoinen.
– Arvokilpailuvalinnan ehdoton edellytys on saavuttaa kisapaikka tulosrajan tai rankingin perusteella, joten Teemu Narvi ei tästä syystä voinut tulla valituksi. Kisoihin valittu keihäskolmikko on joka tapauksessa väkevä ja erittäin kunnianhimoinen, SUL:n huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen kommentoi.
Kaikkiaan torstaina kisakoneeseen nimettiin 17 urheilijaa lisää. Suomen EM-joukkueeseen kuuluu 65 urheilijaa.
Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuissa Birminghamissa Britanniassa 10.–16. elokuuta kilpailevaa Suomen joukkuetta seuraavilla urheilijoilla:
Miehet:
5000 m: Tuomas Heikkilä Kenttäurheilijat-58.
110 m aj: Ilari Manninen Jyväskylän Kenttäurheilijat.
400 m aj: Jere Haapalainen Tampereen Pyrintö, Tuomas Lehtonen Liedon Parma.
Kävely, puolimaraton: Joni Hava Espoon Tapiot.
Pituus: Kasperi Vehmaa Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Kalle Salminen Joensuun Kataja.
Keihäs: Eemil Porvari Hartolan Voima. Kotiin jäävä varaurheilija Topias Laine Helsingin Kisa-Veikot.
Naiset:
5000 m: Aino Suni Turun Urheiluliitto.
10 000 m: Nina Chydenius HIFK-friidrott.
3000 m ej: Alisa Virtanen Jyväskylän Kenttäurheilijat.
Kiekko: Helena Leevelahti Virtain Urheilijat.
Keihäs: Jatta-Mari Jääskeläinen Turun Urheiluliitto.
Kävely, puolimaraton: Enni Nurmi Espoon Tapiot, Anniina Kivimäki Lapuan Virkiä.
Aiemmin joukkueeseen valitut urheilijat:
Miehet:
100 m: Riku Illukka, Vantaan Salamat.
200 m: Riku Illukka Vantaan Salamat.
10 000 m: Mustafe Muuse Turun Urheiluliitto.
110 m aj: Elmo Lakka Jyväskylän Kenttäurheilijat, Santeri Kuusiniemi Jyväskylän Kenttäurheilijat.
400 m aj: Antti Sainio Tampereen Pyrintö.
Korkeus: Daniel Kosonen Tampereen Pyrintö.
Seiväs: Juho Alasaari Laihian Luja.
Pituushyppy: Kristian Pulli Oulun Pyrintö.
Moukari: Henri Liipola, Tammelan Ryske.
Keihäs: Oliver Helander Mikkelin Kilpa-Veikot, Topi Parviainen Tuupovaaran Urheilijat.
Kävely, puolimaraton: Veli-Matti Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Jerry Jokinen Turun Urheiluliitto.
4 x 100 m: Riku Illukka Vantaan Salamat, Aku Kulju Jyväskylän Kenttäurheilijat, Valtteri Louko Lapuan Virkiä, Oskari Lehtonen Nurmijärven Yleisurheilu, Samuel Purola Oulun Pyrintö, Eino Vuori Hämeenlinnan Tarmo.
Kotiin jäävät varaurheilijat: Eljas Aalto IF Sibbo Vargarna, Topi Huttunen Vieremän Koitto.
Naiset:
100 m: Lotta Kemppinen HIFK-friidrott.
400 m: Mette Baas Joensuun Kataja.
800 m: Eveliina Määttänen Espoon Tapiot.
5000 m: Nathalie Blomqvist IK Falken Pedersöre.
3000 m ej. ja 10 000 m: Ilona Mononen Lahden Ahkera.
Maraton: Susanna Saapunki Kuusamon Erä-Veikot, Alisa Vainio Lappeenrannan Urheilu-Miehet.
100 m aj: Lotta Harala Tampereen Pyrintö, Saara Keskitalo Espoon Tapiot.
400 m aj: Heidi Salminen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Hilla Uusimäki Kenttäurheilijat-58.
Korkeus: Ella Junnila Tampereen Pyrintö.
Seiväs: Saga Andersson Esbo Idrottsförening, Wilma Heltelä Salon Vilpas Yleisurheilu, Elina Lampela Oulun Pyrintö.
Moukarinheitto: Silja Kosonen Turun Urheiluliitto, Krista Tervo Karhulan Katajaiset.
Kävely, puolimaraton: Heta Veikkola Vasa Idrottssällskap.
4 x 100 m: Lotta Kemppinen HIFK-friidrott, Saara Keskitalo Espoon Tapiot, Tessa Moisio Kaipolan Vire, Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Emma Tainio Paimion Urheilijat.
Kotiin jäävät varaurheilijat: Priscilla Boateng IF Drott Pietarsaari, Vilma Itälinna Tampereen Pyrintö.
4 x 400 m: Mette Baas Joensuun Kataja, Veera Mattila Vammalan seudun Voima, Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Heidi Salminen Jyväskylän Kenttäurheilijat, Milja Thureson Lahden Ahkera, Hilla Uusimäki Kenttäurheilijat-58.
Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi