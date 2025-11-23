Autoilija soitti hätänumeroon Yhdysvalloissa ja kertoi valkopäämerikotkan pudottaneen kissan läpi hänen autonsa tuulilasista, kertoo CNN.
Melissa Schlarb, 28, oli ajamassa autollaan maantietä pitkin työpaikalleen Pohjois-Carolinan osavaltion länsiosassa sijaitsevaan Cherokeen kaupunkiin, kun hän huomasi taivaalla lentävän valkopäämerikotkan.
Yhtäkkiä tapahtui jotain, minkä luulisi olevan täysin mahdotonta: kissanraato rämähti hänen autonsa tuulilasista läpi.
– En ole tottunut näkemään valkopäämerikotkan lentävän ja olin ihmeissäni, Schlarb kertoo paikalliselle WLOS-tv-kanavalle.
– Huomasin kyllä, että linnulla oli suussaan jotain. Kun tajusin, että kotkan suussa oli kissa ja se piti siitä hädin tuskin kiinni, kissanraato putosi tuulilasistani läpi. Kuulosti siltä kuin pommi olisi räjähtänyt.
Lue myös: Kalastajan taidonnäyte tallentui videolle – näin hän nappaa kalan paljain käsin
Schlarb sanoo kissan olleen jo kuollut sen pudotessa hänen autonsa päälle. Ei ole tiedossa, pudottiko valkopäämerikotka kissan tarkoituksella vai kirposiko sen ote eläimen raadosta.