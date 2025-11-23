



Valkopäämerikotka pudotti kissanraadon auton tuulilasista läpi Yhdysvalloissa – hätäkeskuksessa naurettiin Valkopäämerikotka, joka tunnetaan puhekielessä myös nimillä amerikankotka ja kaljupääkotka, kuvattuna Indianan osavaltiossa Yhdysvalloissa marraskuussa 2025. Kuvan valkopäämerikotka ei tiettävästi liity artikkelin kissanpudotustapaukseen. /All Over Press Julkaistu 49 minuuttia sitten Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Autoilija soitti hätänumeroon Yhdysvalloissa ja kertoi valkopäämerikotkan pudottaneen kissan läpi hänen autonsa tuulilasista, kertoo CNN. Melissa Schlarb, 28, oli ajamassa autollaan maantietä pitkin työpaikalleen Pohjois-Carolinan osavaltion länsiosassa sijaitsevaan Cherokeen kaupunkiin, kun hän huomasi taivaalla lentävän valkopäämerikotkan. Yhtäkkiä tapahtui jotain, minkä luulisi olevan täysin mahdotonta: kissanraato rämähti hänen autonsa tuulilasista läpi. – En ole tottunut näkemään valkopäämerikotkan lentävän ja olin ihmeissäni, Schlarb kertoo paikalliselle WLOS-tv-kanavalle. – Huomasin kyllä, että linnulla oli suussaan jotain. Kun tajusin, että kotkan suussa oli kissa ja se piti siitä hädin tuskin kiinni, kissanraato putosi tuulilasistani läpi. Kuulosti siltä kuin pommi olisi räjähtänyt. Lue myös: Kalastajan taidonnäyte tallentui videolle – näin hän nappaa kalan paljain käsin Schlarb sanoo kissan olleen jo kuollut sen pudotessa hänen autonsa päälle. Ei ole tiedossa, pudottiko valkopäämerikotka kissan tarkoituksella vai kirposiko sen ote eläimen raadosta.





Joka tapauksessa, tapahtuneella oli tuhoisat seuraukset.

– Yhtäkkiä näin vieressäni pelkääjän paikalla kissan. Eläimen sisälmyksiä oli päälläni ja lasinsiruja joka puolella, nainen kertoo.

Melissa Schlarbin takana ajanut autoilija pysähtyi heti tapahtuneen huomattuaan ja kertoi tälle nähneensä koko epätodellisen tapahtumaketjun.

Schlarb soitti järkyttyneenä ja täristen hätänumeroon ja kertoi katastrofielokuvan kohtaukselta kuulostavalta tilanteesta.

– Ette ehkä usko minua, mutta taivaalla lentänyt valkopäämerikotka pudotti juuri kissan autoni tuulilasin läpi, nainen kertoi äänitetyssä hätäpuhelussa.

– Kissanraato laittoi tuulilasini täysin sirpaleiksi.

Hätäkeskuksessa vastannut henkilö reagoi nauraen.

– Okei. Uskon sinua, oikeasti, uskon. Voi sentään. Katsotaanpa nyt. Olen kuullut hullumpaakin, hätäpuheluun vastannut toteaa äänitteellä.

Elävä saalis vaikeampi kuin kuollut

Paikalliset viranomaiset arvioivat, että kissa saattoi olla jäänyt auton alle ja kotka oli sitten löytänyt sen raadon.

– Kyllä kotka voi napata kissan kokoisen eläimen, luontoasiantuntija Kevin Weeks toteaa.

– Mutta niille on paljon vaikeampaa napata elossa oleva kissa kuin kuollut kissa. Kotkat eivät yleensä vaani mitään, mitä ne eivät pidä maultaan houkuttelevana. Raatojen nylkeminen on valkopäämerikotkille tavanomaista käytöstä.

Lue myös: Maakotka hyökkäsi pikkulapsen kimppuun Norjassa

Petoeläimet ja petolinnut, kuten kotkat, saattavat vapauttaa saaliinsa monista syistä. Joskus lintu ei yksinkertaisesti saa pitävää otetta saaliista ja joskus elävä saalis saattaa rimpuilla niin rajusti, että petoeläin päästää sen irti välttääkseen loukkaantumasta itse.

Saalis saattaa myös päästä pakoon, jos toinen peto saapuu haaskalle kesken lennon tai jos saalis on liian painava kantaa.

Valkopäämerikotka on uhanalainen petolintu.

Kissanraadon autonsa tuulilasin läpi saanut Melissa Schlarb sanoo olevansa kiitollinen siitä, että epätodelliselta tuntuva onnettomuus ei aiheuttanut kenellekään vammoja – lukuun ottamatta henkensä menettänyttä kissaa.

– Onneksi ei käynyt pahemmin. Jos kissa olisi pudonnut vähänkin toiseen suuntaan, se olisi pudonnut tuulilasin läpi suoraan kasvoilleni. Se olisi ollut kokonaan eri juttu. En välttämättä enää olisi tässä tarinaani kertomassa.