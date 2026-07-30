2000-luvun alussa Euroopan valloittanut yhtye esiintyi heinäkuun lopussa Italiassa.
Venäjällä 2000-luvun alussa suosioon noussut ja vuonna 2002 Euroopassa läpi lyönyt tyttöduo t.A.T.u. nousi yhdeksi aikansa isoimmista ilmiöistä.
Vekkihameisiin pukeutuneet laulajat herättivät huomiota sekä kotimaassaan että ulkomailla.
Duo punaisella matolla vuonna 2003.
Lena Katinan, tuolloin 18, ja Julija Volkovan, tuolloin 17, muodostama duo tuli tunnetuksi etenkin ensimmäisestä hitistään All The Things She Said, jonka musiikkivideolla he lauloivat koulupuvuissa sateessa.
Duo sai aikaan kohun suutelemalla avoimesti toisiaan lavalla – myös Euroviisuissa vuonna 2003.