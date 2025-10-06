Uninen isoäiti luuli päällään luikerrellutta pytonia kissaksi.
Kodin valvontakamera tallensi äskettäin tapahtuneen pelottavan tilanteen Songkhlassa Thaimaassa. Mariya, 70, oli nukahtanut olohuoneen sohvalle, kun paikalle ilmaantui yli kolmimetrinen pyton.
Uninen nainen luuli hänen päällään luikerrellutta käärmettä perheen kissaksi ja yksinkertaisesti potki käärmeen pois sohvalta häiritsemästä hänen untaan.
Valvontakameran nauha näyttää, kuinka käärme liikkuu naisen ympärillä sohvalla ja lopulta perääntyy huoneen toiseen laitaan.
Mariya havahtui vaaralliseen tilanteeseen vasta, kun käärme pudotti tavaroita maahan toisella puolella huonetta.
– Äitini soitti pikkusiskoni miehelle, että tämä tulisi nappaamaan käärmeen. He saivat sen kiinni ja vapauttivat sen metsään, Mariyan tytär kertoo jälkikäteen yöllisistä tapahtumista.
Lue myös: Thaimaalaismiehen vessareissu sai kipeän käänteen – kurkistus pönttöön paljasti syyn
Pytonit puristavat saaliinsa kuoliaaksi
Pytonit eivät ole myrkkykäärmeitä, vaan ne kuuluvat kuristajakäärmeiden sukuun. Tieteen kuvalehti kertoo, että pytonit väijyvät saalista, kietoutuvat sen ympärille ja puristavat sen vähitellen kuoliaaksi.