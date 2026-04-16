16-vuotiaan epäillään murhanneen sisarpuolensa perheristeilyllä: "Meillä kaikilla oli niin hauskaa"

Kepner ja hänen velipuolensa olivat epäillyn murhan tapahtuessa perheristeilyllä, johon osallistui useita lähisukulaisia. Aluksella olivat ainakin Kepnerin isä ja äitipuoli sekä isovanhemmat.

Paikallisen kuolinsyyntutkijan toimiston mukaan Kepner kuoli mekaaniseen tukehtumiseen. Mekaanisella tukehtumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa ulkoinen fyysinen este estää ilman pääsyn keuhkoihin. Se voi olla tapaturmainen tai väkivaltainen.

Medioiden mukaan Kepnerin ruumis löydettiin sängyn alta peittoon käärittynä ja pelastusliivien peittämänä hytistä, jonka hän jakoi kahden muun teinin kanssa, joista toinen oli nyt murhasta syytetty velipuoli.

Ei vangittuna

Jos poika tuomitaan, hän voi saada elinkautisen vankeusrangaistuksen.

Oikeuden asiakirjojen mukaan poikaa ei pidetä vangittuna sillä ehdolla, että hän asuu Floridassa setänsä luona ja suostuu sijainnin seurantaan. Häntä on myös kielletty olemasta lasten seurassa ilman aikuisen valvontaa.