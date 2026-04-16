16-vuotiasta poikaa epäillään 18-vuotiaan siskopuolensa kuolemasta perheristeilyllä Carnival Horizon -aluksella.
Yhdysvalloissa 16-vuotias poika on saanut syytteen 18-vuotiaan siskopuolensa kuolemasta perheen risteilymatkalla marraskuussa. Asiasta kertovat useat tiedotusvälineet, muun muassa CNN ja BBC.
Syyttäjien mukaan teko tapahtui Carnival Horizon -aluksella kansainvälisillä vesillä. Pojan epäillään raiskanneen ja murhanneen kaksi vuotta vanhemman siskopuolensa Anna Kepnerin. Poika kiistää syytteet.
Poika oli aluksi syytettynä alaikäisenä rikoksentekijänä, mutta hänet on sittemmin asetettu syytteeseen aikuisena ensimmäisen asteen murhasta ja törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Pojan alaikäisyyden vuoksi viranomaiset käyttävät hänestä nimilyhennettä T.H.
Ruumis löytyi sängyn alta
18-vuotias Anna Kepner oli cheerleader, jonka odotettiin valmistuvan floridalaisesta lukiosta toukokuussa. Perheen mukaan Kepner halusi liittyä armeijaan.
Medioiden mukaan Kepnerin ruumis löydettiin sängyn alta peittoon käärittynä ja pelastusliivien peittämänä hytistä, jonka hän jakoi kahden muun teinin kanssa, joista toinen oli nyt murhasta syytetty velipuoli.
Paikallisen kuolinsyyntutkijan toimiston mukaan Kepner kuoli mekaaniseen tukehtumiseen. Mekaanisella tukehtumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa ulkoinen fyysinen este estää ilman pääsyn keuhkoihin. Se voi olla tapaturmainen tai väkivaltainen.
Kepner ja hänen velipuolensa olivat epäillyn murhan tapahtuessa perheristeilyllä, johon osallistui useita lähisukulaisia. Aluksella olivat ainakin Kepnerin isä ja äitipuoli sekä isovanhemmat.
– Meillä kaikilla oli niin hauskaa. En voi käsittää, miksi kukaan olisi halunnut satuttaa kultaani, murhatun teinin isoäiti Barbara Kepner sanoi ABC Newsille viime vuoden loppupuolella.
Isovanhempien mukaan sisarpuolten ja koko perheen välit olivat läheiset.