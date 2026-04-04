Muovia yllättävissä paikoissa

Turun yliopiston tutkija Johanna Yliskylä-Peuralahti muistuttaa, että on tärkeä tunnistaa, missä muovia käytetään ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla maaperässä.

– Paperiteollisuuden ylijäämäkuitua ja orgaanista happoa sisältävä nestemäinen kate voi tulevaisuudessa vähentää muovin tarvetta esimerkiksi taimistoissa ja viheralueilla, kertoo Pentti Ruuttunen Luonnonvarakeskuksesta.

Käytä loppuun asti

Muovi ei ole yksiselitteisesti hyvä tai huono materiaali, tutkijat kuitenkin muistuttavat. Ratkaisevaa onkin se, ettei muovia päästetä maaperään eikä luontoon. Muovi hajoaa maaperässä mikromuoviksi ja säilyy ympäristössä jopa vuosisatoja.

Ennen uuden muovituotteen hankkimista tutkijat suosittelevat pohtimaan, riittäisikö käytetty tai lainattu tuote. Kaannattaa myös suosia kestäviä kierrätysmuovista valmistettuja tuotteita.

Muovituotteet kannattaa huoltaa, käyttää loppuun asti ja kierrättää lopulta oikeaoppisesti. Multapussit ja taimiruukut kuuluvat muovipakkausten keräykseen, ja kestomuovit, kuten ämpärit ja kastelukannut, kierrätykseen kierrätys- tai jäteasemalle.