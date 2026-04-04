Maaperään päätyessään muovi ei katoa, vaan pilkkoutuu pitkään säilyväksi mikromuoviksi.
Muovia käytetään paljon niin kodeissa kuin puutarhoissakin. Kotipuutarhurien valinnoilla onkin merkitystä, muistuttavat Suomen ympäristökeskuksen (Syke) koordinoiman PlastLIFE-projektin tutkijat tiedotteessa.
Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman PlastLIFE-projektin tarkoituksena on haastaa puutarhaharrastajat mukaan kampanjaan, jossa tarkastellaan puutarhan muovikuormaa ja jaetaan käytännön vinkkejä muovin kestävään käyttöön.
– Materiaalivalinnoilla voidaan edistää kiertotaloutta myös puutarhoissa. Kun vähennämme turhaa muovin käyttöä ja pidennämme tuotteiden käyttöikää, ehkäisemme myös mikromuovin syntyä, muistuttaa erikoistutkija Helena Dahlbo Sykestä tiedotteessa.
Onko biohajoava muovi hyvä vaihtoehto?
Miten muovin käyttöä siten voisi vähentää puutarhahommissa?
Katemuovin voi korvata esimerkiksi eloperäisillä katteilla, kuten ruohosilpulla tai oljella, jolloin maaperän rakenne myös paranee.
Usein esiin nostetaan myös biohajoava muovi. Tutkimustulokset haastavat kuitenkin ajatuksen yksinkertaisesta ratkaisusta.