Näin vältät mikromuovien päätymistä elimistöön

Mikromuovien välttäminen on nykymaailmassa lähes mahdotonta, mutta vain muutama muutos omassa toiminnassa voi auttaa merkittävästi vähentämään muovin päätymistä elimistöön.

Muovia on kaikkialla. Mikromuovia löytyy niin kauneudenhoitotuotteista, siivousvälineistä, merenelävistä, lihasta, oluesta kuin jopa juomavedestä.

Mikromuovien kaikkia terveyshaittoja ihmiskehossa ei vielä tunneta. Nuo riisinjyvää pienemmät hiukkaset voivat tutkimuksen mukaan kuitenkin olla haitallisia esimerkiksi ruoansulatukselle, hengityselimille ja lisääntymiskyvylle.

Ne voivat lisätä myös paksunsuolen- ja keuhkosyövän sekä sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskiä.

Tutkijoiden mukaan ihmisen aivokudoksesta löydettyjen mikro- ja nanomuovien lisääntyneet pitoisuudet ovat jo hälyttäviä erityisesti dementiapotilailla.

1. Älä lämmitä ruokaa muovirasiassa

Tutkimuksen mukaan yksi tehokkaimmista keinoista vähentää mikromuovin saantia on lämmittää ruoka muoviastian sijaan esimerkiksi posliinilautasella.

Ruoan lämmittäminen muoviastiassa mikrossa voi vapauttaa jopa 4,22 miljoonaa mikromuovihiukkasta neliösenttimetriä kohti muutamassa minuutissa, kirjoittaa yhdysvaltalainen New York Post.

Myös esimerkiksi kahvinkeittimessä voi olla muovisia osia.

2. Älä käytä muovisia teepusseja

Teepussit ovat usein muovia.

Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että vaikka ne oli merkitty elintarvikekelpoisiksi, niistä vapautui kuumaan juomaan mikro- ja nanomuoveja.

Kaikki muovilta näyttävät teepussit eivät kuitenkaan ole muovia, vaan pusseja tehdään esimerkiksi läpinäkyvästä maissikuidusta.

3. Älä säilytä muovirasiassa

Elintarvikkeiden varastointi ja säilytys muovirasiassa voi osaltaan vaikuttaa mikromuoville altistumiseen.

Muovittomien tai BPA-vapaiden vaihtoehtojen, kuten lasi- tai teräsastioiden, valitseminen voi vähentää muovin saantia.

Myös esimerkiksi muovisen kauhan voi vaihtaa ruostumattomasta teräksestä valmistettuun, vinkkaa brittilehti Guardianin asiantuntija.

4. Vältä pullotettua vettä

Yhden tutkimuksen mukaan siirtyminen pullovedestä suodatettuun vesijohtoveteen voi vähentää mikromuovin saantia noin 90 prosenttia, 90 000:sta 4 000 hiukkaseen vuodessa.

The Washington Postin uutisoimassa tutkimuksessa kolmen erilaisen pulloveden testissä löytyi seitsemän muovityyppiä. Näytteistä löytyi esimerkiksi PET-muovia, josta pulloja valmistetaan, sekä polyamidia, jota on esimerkiksi vesifilttereissä.

5. Älä vatkaa muovikulhossa

Muovia voi irrota myös ruoanlaittoon tarkoitetuista kulhoista ja tehosekoittimista. Muovia irtoaa sitä enemmän, mitä voimakkaammin vatkaimet osuvat astian pohjaan tai reunoihin.

Vaippoja voi huoletta käyttää

Vauvan vaipoista mikromuovit eivät sen sijaan siirry elimistöön, käy ilmi MTV:n selvityksestä.

Mikromuovit ovat vaipan sisällä suojassa rakenteissa, eivätkä virtsatiet toimi vastavirtaan.

