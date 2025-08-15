Muovin käytöstä raju riita – kehitysmaat näkevät rajoitukset uhkana hyvinvoinnille

Kehitysmaat haluavat lisätä muovituotantoa. Muille maille riittäisi jätehuollon ja roskien keräämisen parantaminen.

Muovin käyttöön haetaan ratkaisua YK:n kokouksessa Genevessä, mutta sitä ei ole toistaiseksi syntynyt.

Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä kertoo, että 180 jäsenvaltiota on yrittänyt sopia asiasta jo kuusi vuotta.

– Siitä ollaan niin eri mieltä. Kaikki ovat valmiita parantamaan jätehuoltoa ja roskien keräämistä, mutta sitten kehitysmaat haluavat lisäksi kehittää muovituotantoa. Tämä ei ole kaikille käynyt.

Vastustavissa kehitysmaissa ajatellaan, että jos muovituotantoa ei saisi parantaa ja lisätä, se olisi niiden tulevan hyvinvoinnin leikkaamista.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n työelämäprosessori Mika Härkösen mukaan muoviroskaaminen voi lisääntyä, jos sopimusta ei saada aikaiseksi.

– Näiden maiden jätehuolto pitäisi saada kuntoon, jolloin muoviin liittyvät ongelmat vähenisivät.

Muovilla paljon hyviä vaikutuksia

Härkönen kertoo muovilla olevan paljon hyviä vaikutuksia ympäristöön. Se auttaa esimerkiksi säästämään energiaa ja estää elintarvikkeiden pilaamista.

– Nämä ovat isoja ympäristötekoja.

Muovia käytetään paljon, mutta samaan aikaan ihmiset vihaavat siitä syntyvää jätettä. Ihmisten pitäisi huolehtia muovin koko elinkaaresta.

Kun verrataan erilaisia materiaaleja, muovin korvaaminen ei myöskään ole aina järkevää. Härkösen mukaan tästä hyvä esimerkki on muovipullo, joka muuttuisi vaikka metalli- tai lasipulloksi.

– Massa ja paino nousevat, joiden lisäksi kuljetuskustannukset kasvavat. Puhumattakaan lisääntyvistä lasinsiruista. Siihen on syy, miksi muovia käytetään niin paljon.

Kärhä taas sanoo, ettei kuluttaja näe isoja käänteitä, kuten muovin muuttumista kaatopaikalta resurssiksi.

– Toisaalta moni kuluttaja tekee asioita siksi, että niin vaan täytyy tehdä. Suurin osa kierrätyksestä tapahtuu jossain muualla.

Suurin osa muovista menee edelleen sekajätteeseen. Kärhä ei halua syyllistää ketään, sillä yksi tai kaksi virhettä ei kaada koko maailmaa.

– Kunhan yrittää tehdä hyvää, se riittää.