Moni ihmettelee kurkun käärimistä muoviin, kertoo Kauppapuutarhaliitto. Muovikalvon käytölle on kuitenkin olemassa perusteltu syy.

Kurkku on tomaatin ohella Suomen suosituimpia vihanneksia, ja jokainen suomalainen popsiikin vuosittain keskimäärin 35 kurkkua.

– Valtaosa kurkuista syödään kotimaisina. Kurkun kotimaisuusaste on erittäin korkea, jopa 96 prosenttia. Kotimaisen kurkun maku ja tuoreus ovat ylivoimaisia verrattuna tuontikurkkuun, Kauppapuutarhaliitto kertoi tiedotteessaan vuonna 2024.

Valtakunnallista kurkkuviikkoa vietetään 16.–23.3.2026

Miksi kurkku kääritään muoviin?

Kauppapuutarhaliiton mukaan moni kritisoi kurkun pakkaamista muovikalvoon, mutta pakkauksella on erittäin tärkeä tehtävä.

– Jo noin 1–2 prosentin kurkkuhävikin lisääntyminen kuormittaa ympäristöä enemmän kuin muovin valmistus, liitosta muistutetaan.

Moni ei ehkä muista, että kurkun muovikalvo oli vielä vuosikymmen sitten paljon paksumpaa. Muovikalvoa on vuosien varrella ohennettu ja muovia kuluukin jopa 40 prosenttia vähemmän kuin noin kymmenen vuotta sitten.

Kauppapuutarhaliitosta muistutetaan, että turhaan tuotettu ja roskiin heitetty ruoka aiheuttaa huomattavasti suuremmat ilmasto- ja rehevöittävät vaikutukset, kuin pakkausten tuotanto ja jätehuolto.

– Tärkeintä on siis tuotteen säilyminen ketjussa kulutukseen saakka. Kurkun säilyvyys paranee kaksin-kolminkertaiseksi muovikalvon avulla.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2024.