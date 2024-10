Mika Saukkonen tilittää: Yllättävästä työkeikasta tuli armoton mankeli: "Jutin kanssa vitsit vähissä"

MTV:n legendaarinen selostusparivaljakko ystävystyi monivuotisen Hockey Night -työskentelyn myötä. Sittemmin Saukkonen on muun muassa kirjoittanut Jutilan elämäkerran.

Videopelijätti EA Sports on julkaissut vuodesta 1991 lähtien jääkiekkoaiheista NHL-pelisarjaa. Peli aloitti Sega Mega Driveen sopivana, mutta vuoden 1997 versio oli saatavilla ensimmäistä kertaa PlayStationille. Sittemmin peliä on julkaistu eri PlayStation- ja Xbox -versioille.

"Lännen tähdistö... on tunnettu hyvästä alivoimapelistään"

"Jumalauta, puolet jäljellä"

– Hemmetin paksu, kymmensenttinen nivaska, josta viivottimella katsottiin, mikä on seuraava lause. Välillä katsoin sitä vihkoa, että jumalauta, vielä on ainakin puolet jäljellä. Ei muuta kuin uutta sivua taas, Saukkonen sanoo.

– Kyllähän siinä kun päivät pitenivät, niin rupesi Jutin kanssa olemaan vitsit vähissä. Pääsääntöisesti se meni ihan ok. Siinä pari kertaa pudisteltiin päätä, että paljonko on vielä näitä päiviä jäljellä.

"Paahdettiin niitä sokkona"

"Tämä mies on nopea menemään jäihin kiekon eteen"

– Ne (videopelikuva ja selostukset) ei mätsänneet yhtään. Me vaan paahdettiin luurit korvilla mikrofoniin niitä sokkona, Saukkonen avaa.

Kulttikamaa

Lopputulos on tänä päivänä niin sanottua meemimatskua ja kulttikamaa. Selostusraidoista tehtyjä koostevideoita on katsottu YouTubessa lähes 200 000 kertaa .

Materiaalin nauttima maine on Saukkosella hyvin tiedossa.

– Jälkeenpäinhän on arvosteltu sitä, että miten ne oli vähän tönkköjä. Ne oli tehty suomeksi niin kököiksi. Ei siinä voinut joka lausetta muuttaa. Välillä heitettiin joku oma slogan mukaan, Saukkonen naureskelee.

– Jos me oltais tiedetty, että mikä työmäärä on, niin ei olisi lähdetty. Ei olisi kukaan muukaan lähtenyt. Siitäkin selvittiin, Jutila linjaa.

EA Sportsin luomaa pelisarjaa on tuotettu jo yli 30 vuotta ja myyty miljoonia kappaleita. On epäselvää, minkälaisen myyntipiikin Saukkosen ja Jutilan selostamat versiot toivat peliyhtiölle 2000-luvun jäkimmäisellä puoliskolla.

"Lusikkapuolen veto on todella petollinen torjua. Maalivahdin on lähes mahdotonta päätellä, minne kiekko menee, ennen kuin on liian myöhäistä"