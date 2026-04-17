Jääkiekon SM-liigan toinen välieräpari isketään käyntiin tänään, kun vastakkain ovat Kaakon Derbyssä KooKoo ja SaiPa. MTV seuraa tässä artikkelissa ottelun tapahtumia.

Kello 17.35: Tervetuloa liveseurannan pariin! Torstaina pelattiin paikallisottelua Tampereella ja nyt on Kaakkois-Suomen paikalliskohtaamisen vuoro. SaiPa ja KooKoo olivat runkosarjassa kaksi eniten luistellutta joukkuetta. KooKoo teki seurahistoriaa ollen runkosarjan kakkonen ja SaiPakin ylsi kolmanneksi.

– Nämä molemmat ovat sellaiset "Suomen Frölundat". SHL:ssä on totuttu siihen, että Frölunda pitää tempopeliä yllä, haluaa sillä murskata vastustajan ja luottaa, että se riittää. Fysiikka on erittäin isossa ruudussa. Nämä ovat molemmat sen edustajia, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjasi Liigaviikossa.

Katso alla olevalta videolta Liigaviikko -ohjelman analyysi välieräpareista.

4:33