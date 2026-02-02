Kendrick Lamar teki Grammy-gaalassa historiaa.
Puertoricolainen Bad Bunny on saanut vuoden parhaan albumin Grammy-palkinnon. Debi Tirar Mas Fotos on ensimmäinen kokonaan espanjankielinen albumi, joka on saanut palkinnon.
Bad Bunny vei kotiin vuoden albumin./All Over Press
Eniten palkintoja gaalassa keräsi yhdysvaltalainen Kendrick Lamar, joka vie kotiin yhteensä viisi pystiä.
Lamar nousi myös kautta aikain eniten musiikkialan Grammy-palkintoja saaneeksi räppäriksi. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AP ja viihdelehti Variety.
Kärkipaikkaa oli tähän asti pitänyt hallussaan Jay-Z, joka on kerännyt uransa aikana 25 Grammy-palkintoa.