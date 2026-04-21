Tehdäänkö kauneusbisnestä terveyden kustannuksella, kysytään Asian ytimessä tiistaina.

Lupa- ja valvontavirasto kertoi eilen maanantaina, että Espoossa toimivan esteettisen klinikan toiminta keskeytettiin useiden potilasturvallisuutta vakavasti vaarantavien puutteiden takia.

Yritys käytti muun muassa myyntiluvattomia lääkkeitä potilaiden hoidossa.

Somevaikuttaja ja podcast-juontaja Sergey Hilman on käynyt läpi lukemattomia kauneusoperaatioita ja pistoshoitoja. Joidenkin operaatioiden haittoja hän on joutunut korjauttamaan isolla rahalla.

Miten hän näkee alan tilan Suomessa? Mistä hän tunnistaa huonot tekijät?

Asian ytimessä -ohjelmassa vieraana ovat myös plastiikkakirurgi Pentscho Popov sekä kauneusalan yrittäjä ja sairaanhoitaja Ida Ryhänen.

