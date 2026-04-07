Tappara ja KooKoo jatkavat ensimmäisinä välieriin.
Runkosarjavoittaja Tappara eteni jääkiekon SM-liigan välieriin lyömällä HPK:n otteluvoitoin 4–1. Mitalipeleihin etenee myös runkosarjakakkonen KooKoo, joka päihitti Pelicansin niin ikään voitoin 4–1.
Tappara voitti puolivälierien viidennen osan Emil Sylvegårdin sutimalla maalilla 1–0 Tampereella. Toisessa erässä syntynyttä osumaa mentiin tarkistelemaan videoilta, mutta kiekon nähtiin ylittäneen hyväksytysti maaliviivan.
Ensimmäistä SM-liigakauttaan pelaava ruotsalaishyökkääjä viimeisteli pudotuspelien ensimmäisen maalinsa Suomessa.
Christian Heljanko piti Tappara-maalin puhtaana 16 torjunnalla.
Pelicansin onnistunut haasto ei auttanut
KooKoo puolestaan pesi Pelicansin viidennessä matsissa 4–1.
Kouvolalaisisännät karkasivat avauserässä kahden maalin johtoon, kun Jimi Suomi iski pudotuspelikevään avausosumansa ja Ville Puhakka koko SM-liigauransa ensimmäisen pudotuspelikaapin.
