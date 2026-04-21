Citymarket sai omassa parkkihallissaan pysäköintivirhemaksut useasta autosta.
Kupittaan Citymarket on järjestänyt tälle viikolle Porschejen koeajon kaupassaan, mutta unohtanut yhden asian: infota ParkkiPatea siitä, että pysäköintihallissa seisoo yötä päivää viisi Porschea.
MTV Uutisten lukija lähetti tiistaiaamulta kuvan Porscheista, joiden tuulilasissa on keltainen lappu. Katso video yltä.
Citymarketin kauppias Hannu Aaltonen vahvistaa, että moka oli käynyt.
– Tämä oli ihan oma virhe. Olimme niin innoissamme tästä toiminnasta, emmekä muistaneet, että meillähän käy parkkiyhtiö käy tarkistamassa tilanteen myös illan ja yön aikana.
Laskua valvontamaksuista ei kuitenkaan kaupalle tullut, koska Citymarket isännöi parkkihallia itse. Pysäköintivirhemaksut ovat usein noin 60 euroa, joten viidestä autosta olisi tullut noin 300 euron maksu.
– Tämä on meidän omaa toimintaa, niin ei tästä mitään ongelmaa tule.
Aaltonen on hienoisen huvittunut asian saamasta mediahuomiosta.
– Toimittaja soitti aamulla ensimmäisenä, että meillä on sakotettu omia autoja. Hymyilyttää, että tämä aiheuttaa näin paljon mielenkiintoa, Aaltonen sanoo.
Myös videon lähettänyttä lukijaa juttu huvittaa.
– Jokaisen auton kyljessä luki isolla Citymarket ja koeajotilaisuus. Silti jokaisessa autossa oli heti aamusta keltainen lappu, lukija kertoo.
Kauppias Aaltosen mukaan koeajo on uusi tapa markkinoida Keskoon kuuluvan K-Auton autoja.
– Autokauppa on tullut sinne, missä asiakkaatkin ovat.
Kauppiaan mukaan Porschejen parkkikuviot ovat loppuviikon osalta selvät kaikille osapuolille, eikä "pikavoittoja" enää pitäisi tulla.
Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.