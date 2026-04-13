Lappeenrannan SaiPa ja Porin Ässät iskevät maanantaina yhteen puolivälieräsarjansa seitsemännessä ja ratkaisevassa ottelussa. MTV Urheilu seuraa kello 18.30 alkavaa ratkaisuottelua hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

SaiPa–Ässät

Kello 18.03: Ässät ei omaan kokoonpanoonsa muutoksia ole tehnyt sitten viime ottelun. SaiPa sai kohtalonotteluun hyviä uutisia, kun edellisestä pelistä uupunut Maxime Fortier on taas keltamustien riveissä.

KalPan maalia vartioi Kari Piiroinen, Ässien maalilla torjuu Jan Bednar.

Kello 17.54: Toistaiseksi ottelusarja on ollut pitkälti vierasjoukkueiden juhlaa. Ässät ja SaiPa ovat voittaneet kumpikin yhden ottelun kotikaukalossaan ja kaksi vieraissa. Tässä vielä ottelusarjan tulokset tähän asti.

1. puolivälierä: SaiPa–Ässät 2–3 je.

2. puolivälierä: Ässät–SaiPa 2–3 je.

3. puolivälierä: SaiPa–Ässät 4–1

4. puolivälierä: Ässät–SaiPa 4–2

5. puolivälierä: SaiPa–Ässät 1–5

6. puolivälierä: Ässät–SaiPa 1–3

Kello 17.45: Oikein mukavaa maanantaita ja tervetuloa kiekkoseurannan pariin! Tänään ratkaistaan viimeisen välieräpaikan kohtalo SaiPan ja Ässien välillä. Kiekko putoaa jäähän kello 18.30!