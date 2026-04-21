Tom Cruise vahvisti tähdittävänsä tulevaa Top Gun 3 -elokuvaa.

Legendaarisen Top Gun -elokuvan toisen jatko-osan on kerrottu olevan työn alla vuodesta 2024 lähtien.

Nyt Paramount ilmoitti vihdoin, että 63-vuotias Tom Cruise tähdittää elokuvan kolmatta osaa Maverickin roolissa.

Ilouutinen vahvistettiin Cinemacon-tapahtumassa, kertoo The Guardian.

Jerry Bruckheimer toimii jälleen elokuvan tuottajana. Vuoden 2022 elokuvan ohjaaja Joseph Kosinski ei ole vielä allekirjoittanut sopimusta.

– Tarjosimme Tomille tarinan, josta hän piti. Mutta hän on erittäin kysytty näyttelijä ja hänellä on paljon elokuvia tulossa, joten meidän on odotettava ja katsottava, Bruckheimer sanoi vuonna 2024.