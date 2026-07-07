Egyptin ja Argentiinan neljännesvälierässä nähtiin tuomariratkaisuja, jotka kuumensivat tunteita puolin ja toisin. Puhetta riittää, mutta MTV Urheilun tuomariasiantuntija Mikko Vuorela paketoi pulinat: oikein meni.

– Se oli osa yhtenäistä hyökkäystilannetta, ja rikkeessä astuttiin jalkapöydän päälle. Se meni ihan protokollan mukaan. Se parikymmentä sekuntia tuntuu tietysti pitkältä ajalta, kun rike tapahtui vielä toisessa päässä kenttää, Vuorela sanoo.

– Mietin heti siinä tilanteessa, että miten paljon tuomaria otti päähän, kun hän näki, että siellä oli tuollainen virhe. Tuomaritkin suorittavat paikasta esimerkiksi MM-finaaliin. Pitää olla aika kovapäinen jätkä, että pystyy nollaamaan tuon ja keskittymään taas seuraavaan tilanteeseen, Vuorela jatkaa.

– Siinä ei astuttu jalalle, mutta oli kontakti. Salah tiesi ja tunsi kontaktin, mutta veti itsensä kyllä levyksi niin helposti kuin olla ja voi. Sellaisesta ei varmasti tuomita rankkaria. Ei kahta sanaa. Nämä tilanteet menivät ihan oikein.