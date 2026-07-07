Egyptin ja Argentiinan neljännesvälierässä nähtiin tuomariratkaisuja, jotka kuumensivat tunteita puolin ja toisin. Puhetta riittää, mutta MTV Urheilun tuomariasiantuntija Mikko Vuorela paketoi pulinat: oikein meni.
Egypti oli iskeä peräti kolme pelitilannemaalia, mutta osumista keskimmäinen hylättiin vajaan tunnin kohdalla. Ennen upeaa osumaa Egyptin Marawan Attia rikkoi Lisandro Martinezia aivan toisessa päässä kenttää.
Hylky aiheuttaa ymmärrettävästi tuntemuksia jalkapallon ystävissä, mutta käytössä olevan VAR-säännöstön myötä tuomio oli yksiselitteisesti oikea, MTV Urheilun asiantuntija Mikko Vuorela sanoo.
– Se oli osa yhtenäistä hyökkäystilannetta, ja rikkeessä astuttiin jalkapöydän päälle. Se meni ihan protokollan mukaan. Se parikymmentä sekuntia tuntuu tietysti pitkältä ajalta, kun rike tapahtui vielä toisessa päässä kenttää, Vuorela sanoo.
Ottelun päätuomarina toimi kokenut ranskalainen Francois Letexier, jonka puolesta Vuorelaa harmitti.
– Mietin heti siinä tilanteessa, että miten paljon tuomaria otti päähän, kun hän näki, että siellä oli tuollainen virhe. Tuomaritkin suorittavat paikasta esimerkiksi MM-finaaliin. Pitää olla aika kovapäinen jätkä, että pystyy nollaamaan tuon ja keskittymään taas seuraavaan tilanteeseen, Vuorela jatkaa.
Hylkymaalin jälkeen Egypti teki hyväksytyn 2–0-maalin, mutta vain varttia myöhemmin pakka oli hajalla. Enzo Fernandes vei Argentiinan 3–2-voittoon lisäajan toisella minuutilla.
Voittomaalista alkoi raivoisa egyptiläisprotestointi. Ennen osumaa supertähti Mo Salah kaatui argentiinalaispuolustajaan rankkarialueen sisällä.
– Siinä ei astuttu jalalle, mutta oli kontakti. Salah tiesi ja tunsi kontaktin, mutta veti itsensä kyllä levyksi niin helposti kuin olla ja voi. Sellaisesta ei varmasti tuomita rankkaria. Ei kahta sanaa. Nämä tilanteet menivät ihan oikein.
Päätuomari Letexier joutui kovaan prässiin. Salah ja muut Egyptin joukkueen pelaajat ja toimihenkilöt mylvivät kohti oikeudenjakajaa. Punakorttiakin näytettiin.
– Onneksi oli kokenut tuomari. Se oli tietysti hankala tilanne, kun tunteet käyvät niin kuumana. Hänen elekielensä oli kuitenkin erinomaista. Hän oli tiukka, mutta ei millään tavalla hyökkäävä, Vuorela linjaa.
Argentiina kohtaa seuraavaksi MM-puolivälierässä Kolumbian tai Sveitsin.
Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi