Kommentti: Festarilippujen hinnat karkaamassa tavalliselta tallaajalta – käykö Suomessa kuten Ruotsissa ja Britanniassa?

Primavera Sound IMAGO/Fotoarena/ All Over Press

Milloin ja missä? 29. toukokuuta–2. kesäkuuta, Barcelona, Espanja

Pääesiintyjät? Lana Del Rey, Vampire Weekend, Mitski, Charli XCX, Disclosure, Pulp

Mitä maksaa? Neljä päivää 325 euroa, päivälippu 125 euroa

Rock Am Ring

Milloin ja missä? 7.–9. kesäkuuta, Nürburgring, Saksa

Pääesiintyjät? Green Day, Billy Talent, Parkway Drive, Die Ärzte, Electric Callboy, Corey Taylor

Mitä maksaa? Kolme päivää 269 euroa, yksi päivä 119 euroa

Rosendal Garden Party

Milloin ja missä? 14.–16. kesäkuuta, Tukholma, Ruotsi

Pääesiintyjät? M.I.A., Refused, Massive Attack, Raye, The Cardigans, Grace Jones

Mitä maksaa? Kolme päivää 1 995 Ruotsin kruunua eli noin 173 euroa, yksi päivä 995 kruunua eli noin 86 euroa

Milloin ja missä? 19.–21. ja 26.–28. kesäkuuta, Boom, Belgia

Pääesiintyjät? Armin van Buuren, Swedish House Mafia, Alesso, Hardwell, David Guetta, Tiësto

Mitä maksaa? Kolme päivää 304 euroa, päivälippu 139 euroa

Isle of Wight Festival /All Over Press

Milloin ja missä? 20.–23. kesäkuuta. Newport, Iso-Britannia

Pääesiintyjät? Pet Shop Boys, The Prodigy, The Pretenders, Green Day, Simple Minds, Crowded House

Mitä maksaa? Kolme päivää 270 Englannin puntaa eli noin 317 euroa, yksi päivä 120 puntaa eli noin 141 euroa

Milloin ja missä? 21.–23. kesäkuuta, Landgraaf, Alankomaat

Pääesiintyjät? Limp Bizkit, Louis Tomlinson, Yungblud, Hozier, Royal Blood, Pendulum

Mitä maksaa? Kolme päivää 290 euroa, yksi päivä 145 euroa

Hurricane Festival

Milloin ja missä? 21.–23. kesäkuuta, Scheeßel, Saksa

Pääesiintyjät? Ed Sheeran, The National, Avril Lavigne, K.I.Z, Bring Me the Horizon, Turnstile

Mitä maksaa? Kolme päivää 279 euroa, päiväliput alkaen 129 euroa

Milloin ja missä? 26.–30. kesäkuuta, Pilton, Iso-Britannia

Pääesiintyjät? Dua Lipa, Coldplay, SZA, Shania Twain, Little Simz, Cyndi Lauper

Mitä maksaa? Viiden päivän lippu 360 Englannin puntaa eli noin 423 euroa

Milloin ja missä? 27.–30. kesäkuuta, Clisson, Ranska

Pääesiintyjät? Metallica, Machine Head, Avenged Sevenfold, Queens of the Stone Age, Megadeth, Extreme

Mitä maksaa? Neljä päivää 329 euroa

Roskilde Festival imago stock&people/ All Over Press

Milloin ja missä? 29. kesäkuuta–6. heinäkuuta, Roskilde, Tanska

Pääesiintyjät? Foo Fighters, Doja Cat, 21 Savage, Skrillex, Jane’s Addiction, Action Bronson

Mitä maksaa? Kaikki kuusi päivää 2 400 Tanskan kruunua eli noin 322 euroa, musiikkifestivaalilippu keskiviikolle, torstaille, lauantaille tai sunnuntaille 1 200 Tanskan kruunua eli noin 161 euroa

Open’er Festival

Milloin ja missä? 3.–6. heinäkuuta, Gdynia, Puola

Pääesiintyjät? Dua Lipa, Foo Fighters, Doja Cat, Air, 21 Savage, Måneskin

Mitä maksaa? Neljä päivää Puolan 1 039 zlotya eli noin 242 euroa, kaksi päivää perjantai-lauantai 759 zlotya eli 177 euroa, yksi päivä 495 zlotya eli 115 euroa

Milloin ja missä? 4.–7. heinäkuuta, Werchter, Belgia

Pääesiintyjät? Foo Fighters, Lenny Kravitz, Dua Lipa, Pretenders, Snow Patrol, The Streets

Mitä maksaa? Neljä päivää 309 euroa, päivälippu 134 euroa

Rolling Loud /All Over Press

Milloin ja missä? 5.–7. heinäkuuta, Wien, Itävalta

Pääesiintyjät? Nicki Minaj, Playboi Carti, Travis Scott, Ice Spice, Chief Keef, Offset

Mitä maksaa? Kolme päivää 259 euroa, päivälippu 119 euroa

Mad Cool Festival

Milloin ja missä? 10.–13. heinäkuuta, Madrid, Espanja

Pääesiintyjät? The Killers, Pearl Jam, Dua Lipa, Måneskin, Avril Lavigne, Garbage

Mitä maksaa? Kolme päivää alkaen 238 euroa, yksi päivä 108 euroa

NOS Alive /All Over Press

Milloin ja missä? 11.–13. heinäkuuta, Lissabon, Portugali

Pääesiintyjät? Pearl Jam, The Smashing Pumpkins, Arcade Fire, Tyla, Sum 41, Unknown Mortal Orchestra

Mitä maksaa? Kolme päivää 190 euroa, kaksi päivää 158 euroa, yksi päivä 79 euroa

Fuji Rock Festival

Milloin ja missä? 26.–28. heinäkuuta, Naeba, Japani

Pääesiintyjät? Kraftwerk, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Peggy Gou, Floating Points, Turnstile, Beth Gibbons

Mitä maksaa? Kolme päivää 60 000 Japanin jeniä eli noin 355 euroa, yksi päivä 25 500 jeniä eli noin 151 euroa

Milloin ja missä? 1.–4. elokuuta, Chicago, Yhdysvallat

Pääesiintyjät? Tyler, the Creator, Blink-182, SZA, Hozier, Melanie Martinez, Stray Kids

Mitä maksaa? Neljä päivää 409 Yhdysvaltain dollaria eli noin 379 euroa, yksi päivä 149 dollaria eli noin 138 euroa

Øya Festival

Milloin ja missä? 7.–10. elokuuta, Oslo, Norja

Pääesiintyjät? PJ Harvey, Vince Staples, André 3000, Jorja Smith, The National, Sampha

Mitä maksaa? Neljä päivää 4 099 Norjan kruunua eli noin 359 euroa, kaksi päivää (ke-to tai pe-la) 2 399 Norjan kruunua eli noin 210 euroa, yksi päivä 1 399 kruunua eli noin 122 euroa.

Way Out West Swedish Press Agency/All Over Press

Milloin ja missä? 8.–10. elokuuta, Göteborg, Ruotsi

Pääesiintyjät? Queens of the Stone Age, The Smile, Fever Ray, Susanne Sundfør, Air, Loyle Carner.

Mitä maksaa? Kolme päivää 2 695 Ruotsin kruunua eli noin 233 euroa, kaksi päivää 1 895 kruunua eli noin 164 euroa, yksi päivä alkaen 1 245 kruunua eli noin 108 euroa

Rock en Seine /All Over Press

Milloin ja missä? 21.–25. elokuuta, Pariisi, Ranska

Pääesiintyjät? Massive Attack, Måneskin, Lana Del Rey, Gossip, Róisín Murphy, LCD Soundsystem

Mitä maksaa? Neljä päivää 22.–25. elokuuta (Lana Del Reyn konsertti 21. elokuuta ei sisälly) 219 euroa, kaksi päivää 135 euroa, yksi päivä alkaen 81 euroa

Reading Festival /All Over Press

Milloin ja missä? 21.–25. elokuuta, Reading, Iso-Britannia

Pääesiintyjät? Blink-182, Lana Del Rey, Fontaines D.C., Denzel Curry, Gerry Cinnamon, Sonny Fodera