MTV Uutiset kyseli Flow-juhlijoilta, mitä ajatuksia festarilippujen hintojen nousu heissä herättää ja mikä olisi kipuraja, jonka he olisivat lipuista valmiita maksamaan.

Festarilippujen hintojen nousu on puhuttanut erityisesti viime vuosien aikana runsaasti. MTV Uutisten maaliskuussa tekemässä vertailussa selvisi, että isoimpien festivaalien päiväliput ovat kallistuneet viime vuodesta jopa kymmenillä euroilla.

Tänä viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa juhlitaan Flow Festivalia, joka on kävijämäärältään yksi Suomen suurimmista festareista. Flow Festivalin päivälippu maksaa tänä vuonna jopa 30 euroa enemmän kuin viime vuoden keväällä. Sen hinta on nyt 159 euroa. Kolmen päivän peruslipusta saa puolestaan pulittaa tällä hetkellä 279 euroa.

MTV Uutiset jalkautui Flow Festivaleille ja kysyi festarikansalta, mitä he ajattelevat festarilippujen hintojen noususta. Onko festarointi käymässä jo liian kalliiksi?

Se vähän riippuu festarista, ajattelee Päivi Paajanen.

– Usein lähdin joillekin festareille ihan pelkästään yhden bändin takia, mutta nyt en tekisi enää niin. Flow on mielestäni niin spesiaali tapahtuma, että tästä maksan mielelläni täyden hinnan, mutta en välttämättä lähtisi jostain Tampereen festareista maksamaan yhden bändin takia samaa hintaa. Olen siis Tampereelta kotoisin, en mollaa kaupunkia, Päivi sanoo.

Päivin vierellä seisova Janne Paajanen kokee festareiden olevan hintavaa lystiä ja toteaa, ettei niille voi tästä syystä lähteä "extemporena".

– Mutta aikaisemmin suunniteltuna ne ovat yksi osa kesälomaa. Kyllä se siinä sitten menee, Janne sanoo.

– Tämä on vähän kuin lomainvestointi. Kyllä tämä tulee meidän koko perheelle maksamaan sellaisen 1000 euroa varmaan yhteensä, Päivi säestää.

Nykyistä suurempaa summaa kaksikko ei enää olisi valmis festarilipuista maksamaan.

– Ostin juuri tyttärelleni sunnuntailipun (Flow Festivaleille) ja se oli 159 euroa. Kyllä se alkaa olemaan aikalailla siinä, Päivi sanoo Jannen kompatessa.

Päivi ja Janne Paajanen.

Lotta Punkanen ja Anu Nieminen ostivat Flow-lippunsa Super Early Bird -tarjouksella, jolloin kolmen päivän festarilipulle tuli hintaa 199 euroa. Kyseinen lipputyyppi on myynnissä rajoitetun ajan heti Flow Festivalin päättymisen jälkeen.

– Se on mielestäni ollut tosi ok hinta kolmen päivän lipusta, Punkanen sanoo.

– Se on kohtuullinen hinta kolmesta päivästä. Ja on tämä vähän tällainen must-juttu, että jos asuu Helsingissä, niin varmasti päätyy tänne, Nieminen komppaa.

Punkanen ja Nieminen ajattelevat, että heidän kipurajansa lipun hinnan suhteen riippuu festivaalista.

– Kyllä tästä varmaan pikkuisen enemmän vielä kykenisi maksamaan kuin mitä nyt. Toisaalta en mene ikinä minnekään muille festareille kuin tänne, Punkanen sanoo.

– Sanotaanko, että ehkä 300 euroa olisi oikeasti kipuraja, jossa pitäisi ruveta miettimään, onko sen arvoista, Nieminen sanoo.

Lotta Punkanen ja Anu Nieminen.

Marko Puumalainen ajattelee Flow Festivalin lipun hinnan olleen "ihan ok".

– Artistikattaus on tosi laaja ja tuodaan ulkomailta, totta kai se maksaa. Ymmärrän, että olisi kiva, jos (hinta) olisi alempi, mutta se rajoittaa sitten sitä, ketä artisteja tänne saadaan. Kolme päivää huippuartisteja aamupäivästä iltaan, aika paljon saa rahalle vastinetta, hän pohtii.

Kaisa Kemikoski huomauttaa, että festareille tuleminen on oma valinta.

– Tällaista se on, hän sanoo.

– On valintakysymys mihin haluaa rahaa käyttää. Se on ehkä jostain muualta pois, mutta tykkään itse käyttää kulttuuriin rahaa. Rakastan kulttuuria, ja sitä kautta tykkään myös tukea sitä. Se on win-win, Puumalainen jatkaa.

Kaisa Kemikoski ja Marko Puumalainen.

Mikael Kangasojan mukaan festarilippujen hinnat huitelevat tällä hetkellä hänen kipurajoillaan.

– Jos ne nousisivat 500 euroon niin se voisi olla liikaa, varsinkin, jos tulot eivät samaan aikaan nouse inflaation mukana. Luksustahan festareilla käyminen on, mutta ei kuitenkaan vuokran hintaa voi hirveän helposti perustella sillä, että käy täällä, hän sanoo.

Mikael Kangasoja.