Mietitkö, mitä tehdä raparperista? Perinteisen raparperipiirakan lisäksi kannattaa kokeilla muitakin raparperiherkkuja. Nappaa parhaat raparperireseptit!
Alkukesä on parasta raparperiaikaa. Suomalaisten rakastamaa vihannesta kasvaa monien kotipihoilla ja puutarhoissa, minkä lisäksi sitä voi ostaa toreilta ja ruokakaupoista.
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Mutta mihin raparperia kannattaa sitten käyttää? Koostimme yhteen parhaat raparperireseptimme.
Minna Kuukan "tosi nopea marenkikakku" eli raparperi-marenkikakku
Minna Kuukan nopea marenkikakku.MTV
Radiojuontaja Minna Kuukka opasti Huomenta Suomessa kesäkuussa 2023, miten valmistuu helppoakin helpompi raparperi-marenkikakku.
– Nyt tehdään tosi nopea marenkikakku. Nämä on näppäriä, voi toki tehdä itsekin marenkilevyt, mutta kaupan hyllyltä saa, Kuukka demonstroi kakun valmistamista kaupan valmiista marenkipohjista.