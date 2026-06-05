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– Nyt tehdään tosi nopea marenkikakku. Nämä on näppäriä, voi toki tehdä itsekin marenkilevyt, mutta kaupan hyllyltä saa, Kuukka demonstroi kakun valmistamista kaupan valmiista marenkipohjista.

Radiojuontaja Minna Kuukka opasti Huomenta Suomessa kesäkuussa 2023, miten valmistuu helppoakin helpompi raparperi-marenkikakku.

Alkukesä on parasta raparperiaikaa. Suomalaisten rakastamaa vihannesta kasvaa monien kotipihoilla ja puutarhoissa, minkä lisäksi sitä voi ostaa toreilta ja ruokakaupoista.

"Tosi nopea raparperikakku" ja suosituin raparperipiirakka – nappaa hittiohjeet!

"Tosi nopea raparperikakku" ja suosituin raparperipiirakka – nappaa hittiohjeet!

Helppo raparperipiirakka valmiista piirakkapohjasta

Tämä juontaja Vappu Pimiän loihtima raparperipiirakka on todella klassinen ja helppo, sillä se valmistuu valmiista piirakkataikinasta.

Supersuosittu Maisemakahvilan raparperipiirakka

Tässä ehkäpä Suomen kuuluisin raparperipiirakkaresepti!

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