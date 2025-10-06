Mount Everestin itäisellä rinteellä on yhä pari sataa turistia jumissa viikonlopun lumimyrskyn jälkeen.
Himalajan vuoristossa satoi viikonloppuna poikkeuksellisen paljon lunta ja vettä lumimyrskyn aikana. Jopa tuhat turistia jäi jumiin Mount Everestin itäiselle rinteelle yli 4 900 metrin korkeuteen kinosten keskelle.
Sunnuntaina poliisin, palokunnan ja vapaaehtoisen pelastajien ryhmä sai pelastettua 350 turistia, mutta parisen sataa on yhä vuorella.
Jakit raivaavat tietä
Kyseessä on turistien suosima vaellusreitti. Useilla turisteilla on mukanaan vain olosuhteisiin nähden kevyt retkivarustus, koska he eivät olleet varautuneet viettämään useita päiviä vuorella.
Myrskyn aikana satoi myös vettä, eli olosuhteet ovat kylmät ja märät. Uhkana on erityisesti hypotermia.
Uutistoimistot ovat saaneet turisteilta videoita, jotka näyttävät olosuhteet kinosten keskellä. Voit katsoa videoita artikkelin alusta.
BBC:n mukaan pelastajat ovat nyt ottaneet avuksi jakkihärkiä, joiden toivotaan raivaavan tietä ja paljastavan poluilla mahdollisesti olevia vaarallisia kuiluja.
Mount Everest sijaitsee Tiibetin itsehallintoalueella Kiinassa, jossa vietetään tällä hetkellä kultaista viikkoa, eli kahdeksan päivää kestävää kansallista vapaata, jolloin turismimäärät suosituilla kohteilla kasvavat merkittävästi.
Pääsy Mount Everestin alueelle on suljettu toistaiseksi.