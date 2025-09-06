Mount Everest hukkuu kakkaan: Ongelmaan tartuttu uudella keinolla

Maailman korkeimmalla vuorella on paha jäteongelma. 

Joka vuosi noin 600 vuorikiipeilijää tavoittelee Mount Everestin huippua. Vuorella oleilunsa aikana kukin kiipeilijä tuottaa yli kahdeksan kiloa jätettä, josta suurin osa on jäänyt vuorelle.

Vuoren rinteillä lojuu jäätyneitä ruokapakkauksia, happisäiliöitä, olutpurkkeja ja runsaasti ulostetta.

Viime vuonna Nepalin hallitus ja paikalliset sherpat poistivat Mount Everestin rinteiltä lähes 11 000 kiloa jätettä. Rinteiltä on poistettu myös sinne jääneitä kiipeilijöiden ruumiita.

Nykyisin jätteiden kerääminen vuorelta on tuskallista työtä jäätävissä olosuhteissa. Popular Science -sivusto kertoo nepalilaisesta Airlift Ventures -yhtiöstä, joka on kehittänyt roskien keräämiseen erikoistuneita drooneja. Droonien avulla vuoren jätehuollosta pyritään saamaan turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Drooneja lennätetään vuorella oleviin leireihin. Siellä ne nappaavat jätteet alueen työntekijöiltä ja kuljettavat ne alas vuorelta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan drooneja on jo jonkin verran käytetty jätteiden kuljettamiseen Mount Everestiltä. Drooneja on käytetty myös tikkaiden, happipullojen ja muiden kriittisten tarvikkeiden kuljettamisessa leireille. Toimituksia on kyetty tekemään yli 6000 metrin korkeudelle.

Kukin drooni kykenee kuljettamaan vuorelta noin 15 kiloa jätteitä kerralla.

Vuosikymmeniä muhinut ongelma

Mount Everestin jäteongelma on muhinut jo useiden vuosien ajan. 1950-luvulta lähtien yli 4 000 ihmistä on tiettävästi kiivennyt maailman korkeimmalle huipulle.

Airlift kertoo lausunnossaan, että se aikoo pitää surisevat jätedrooninsa liikenteessä tulevina kiipeilykausina. Yhtiö kertoo, että sen pyrkimyksenä on poistaa Everestin maine ”maailman korkeimpana kaatopaikkana”.

Kovat tuulenpuhurit ja ohut ilma kuitenkin estävät drooneja lentämästä huipun tuntumaan. Tämän takia kiipeilijät joutuvat jatkossakin paikoitellen välttelemään astumista ”ruskealle lumelle”.

