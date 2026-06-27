Onnettomuus tapahtui jalankulkijan ja pakettiauton välillä.
Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa Kuusankoskella Kouvolassa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Onnettomuus tapahtui lauantaina aamuyöllä.
Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui jalankulkijan ja pakettiauton välillä. Jalankulkija kuoli saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla ensihoidosta huolimatta.
Pakettiauto pakeni tapahtumapaikalta, mutta poliisi tavoitti sen myöhemmin. Yksi ihminen on otettu kiinni.
Poliisi on käynnistänyt asiassa esitutkinnan ja tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan puolenpäivän jälkeen.