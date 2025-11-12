NHL:n suomalaishyökkääjä Joel Armia palasi ensimmäistä kertaa Montrealiin uuden seuransa Los Angeles Kingsin riveissä, kun Kings murjoi Canadiensin maalein 5–1.
Armia siirtyi täksi kaudeksi LA Kingsiin pelattuaan seitsemän kautta Montrealissa. Suomalaiskonkari sai entiseltä seuraltaan upean vastaanoton. Montreal toivotti Armian tervetulleeksi komealla videolla, jonka päätteeksi kotiyleisö antoi suomalaiselle äänekkäät suosionosoitukset.
Vanhasta tottumuksesta Armia maalasi vanhassa kotihallissaan. Maaliin johtanut tilanne sai alkunsa, kun kiekko karkasi Montrealin hyökkyäsalueelta kohti isäntien maalia.
Armia polkaisi useamman metrin takamatkalta vauhtiin antaen Montrealin tähtipuolustaja Lane Hutsonille tylyn opetuksen. Armia nosti Hustonin mailaa, nappasi kiekon itselleen ja laukoi pelivälineen rysään.
Maali oli Armialle kauden kolmas.
Kings voitti ottelun lopulta 5–1.
Ottelun jälkeen Armia oli kiitollinen saamastaan upeasta vastaanotosta.
– Se oli erityistä. Se oli upea hetki minulle. Pelasin täällä pitkään. Luulen, että kaikki yllättyivät siitä, kuinka kova meteli oli. Minäkin yllätyin. En ole tottunut tuollaisiin hetkiin, joten se oli hienoa, Armia .