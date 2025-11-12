Dallas Starsin suomalaistähdet olivat taas valokeilassa, kun joukkue voitti Ottawa Senatorsin jatkoajalla maalein 3–2.
Ottelu alkoi Dallasin osalta vaikeasti, kun isäntäjoukkue Ottawa heilutti maaliverkkoja vain 49 sekunnin pelin jälkeen. Ottawa tuplasi johtonsa vielä saman erän aikana.
Toisessa erässä esiin astui Mikko Rantanen. Suomalaistähti karkasi Jason Robertsonin syötöstä läpiajoon, eikä erehtynyt. Maali oli Rantaselle kauden yhdeksäs.
Päätöserässä oli Robertsonin vuoro onnistua. Esityön jenkkitähden maaliin tekivät Rantanen ja pisteputkensa nyt jo viiden ottelun mittaiseksi venyttänyt Miro Heiskanen.
Ottelun ratkaisu eteni aina jatkoajalle asti. Siellä sankariksi nousi Roope Hintz, joka iski maalin edestä ratkaisun Dallasille. Heiskanen sai osumaan syöttöpisteen.
Dallasin suomalaiset ovat olleet tällä kaudella joukkueelleen kantava voimavara. Varsinkin Heiskanen on löytänyt marraskuun aikana hurjan vireen. Viiden ottelun pisteputkensa aikana Heiskanen on nakuttanut jo 11 pistettä. Hän on puolustajien pistepörssisssä toisena tehoin 3+13.
Rantanen on Dallasin tehokkain pistemies. Hän on tehnyt nyt 17 ottelussa 23 (9+14) pistettä. Viisi ottelua loukkaantumisen vuoksi missannut Hintz on tehnyt 12 ottelussa 12 (4+8) pistettä.