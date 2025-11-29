Poretabletteina, jauheena tai valmiina sekoituksena myytävät elektrolyyttijuomat pitävät yllä nestetasapainoa, mutta ehkäisevätkö ne krapulaa?
Elimistön nestetasapainoa ylläpitävät elektrolyyttijuomat ovat trendanneet viime vuosina urheilijoiden keskuudessa.
Yllättävän moni vannoo niiden nimeen myös hyvänä krapulanehkäisykeinona.
Proviisori Jenni Sainion mukaan vinkki ei välttämättä ole täysin tuulesta temmattu.
– Alkoholi poistaa elimistöstä nesteitä, kun taas elektrolyyttijuomat auttavat säilyttämään nestetasapainoa. Kyllä niistä voi olla apua krapulan ehkäisyyn, eikä niistä ainakaan mitään haittaa ole.
– Kaikki elimistön neste on suolaista, ja siksi suoloja sisältävä elektrolyyttijuoma säilyy elimistössä paremmin kuin pelkkä vesi. On hyvä, jos juhliessa juodaan muutakin kuin alkoholia, Sainio kannustaa.