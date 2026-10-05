Cristiano Ronaldo voi halutessaan palata Portugalin maajoukkueeseen, sanoo päävalmentaja Jorge Jesus.

41-vuotias Ronaldo jätti Portugalin maajoukkueen sen jälkeen, kun hän oli istunut koko ottelun penkillä Norjaa vastaan ja saanut tietää, ettei hän olisi avauskokoonpanossa myöskään Tanskaa vastaan.

Jesus – joka valmensi Ronaldoa myös Al-Nassrissa – on alusta asti sanonut keskustelevansa asiasta sunnuntaina, Portugalin neljännen Kansojen liigan ottelun jälkeen. Se voitti Norjan 2–1 sunnuntai-iltana ja varmisti paikkansa puolivälierissä.

– Jos Cristiano haluaa, hän palaa maajoukkueeseen. Voimme keskustella asiasta ennen seuraavaa maajoukkuekutsua, mutta päätös on Cristianon, sanoi Jesus BBC:n mukaan.

Jesus vakuuttaa, että Ronaldon pitäisi saada päättää maajoukkueuransa juuri niin kuin hän haluaa.

– Hän itse päättää, miten se tapahtuu. Ensimmäisellä kutsullani sanoin hänelle: "Tarvitsen sinua, tarvitsen sinua lähelleni. Pelaat tai et, niin minä tarvitsen sinua." Ja nyt sanon saman asian.

3:39 Maalikooste: Portugali kukisti Erling Haalandin Norjan 2–1 – Jorge Jesusin miehistö voittanut kaikki neljä lohko-otteluaan Kansojen liigassa.