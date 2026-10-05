Kuusijärven savusaunat, Oulunkylässä oleva kerrostalo ja Liettuassa sijaitseva museo tavoittelevat arkkitehtuurin Finlandiaa.
Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään.
Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin Muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skib-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa.
Palkinnon saajan valitseva tuomari vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen.
Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014.
Vantaan Kuusijärven virkistysalueelle valmistui viime vuonna savusaunoja.Kalle Kouhia
Vuonna 2024 Oulunkylään valmistunut asuinkerrostalo Helsingin Muurarimestari.©2024 Tuomas Uusheimo, all rights reserved.
Vuonna 2025 valmistunut The Lost Shtetl -museo kertoo juutalaisyhteisöstä, joka hävitettiin yhdessä yössä vuoden 1941 holokaustissa.