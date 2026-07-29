Suomen naisten jalkapallomaajoukkueessa ja Norjan Brannissa pelaava Nea Lehtola neuvottelee MTV Urheilun tietojen mukaan sopimuksesta Englannin Superliigan Liverpoolin kanssa. Myös West Ham ja Tottenham olivat kiinnostuneita suomalaisesta.

Norjan pääsarjan Brannin vakiokalustoon kuuluva laitapuolustaja Lehtola on pelannut seurassa kolme kautta. Joukkue johtaa sarjaa seitsemän pisteen erolla 12 pelatun ottelun jälkeen, eikä se ole vielä hävinnyt peliäkään. Lehtola voitti viime kaudella seurassa Norjan mestaruuden.

27-vuotias Lehtola edusti ennen Brannia Tanskassa Bröndbytä ja Suomessa HJK:ta sekä Ilvestä. Lehtola on noussut isoon rooliin myös maajoukkuessa, jossa hän viimeisteli kesäkuun alussa kaksi maalia Portugalin verkkoon MM-karsinnoissa. Maaotteluita on kertynyt uralla 26 ja maaleja viisi.