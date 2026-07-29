Pitbullin oli määrä esiintyä Riiassa keskiviikkona.
Yhdysvaltalaisartisti Pitbullin keikka Latvian Riiassa peruttiin yllättäen. Artistin oli määrä esiintyä Mežaparks Great Bandstand -konserttilavalla keskiviikkona 29. heinäkuuta.
Tapahtumajärjestäjä Live Nationin verkkosivuilla kerrotaan, että keikan peruuntuminen johtuu esiintymislavaan liittyvistä ongelmista. Verkkosivuilla julkaistun tiedotteen mukaan ongelmat havaittiin keikan järjestelyjen aikana.
– Lavaa ei pystytä saamaan turvalliseksi käytettävissä olevassa ajassa, minkä vuoksi konserttia ei voida järjestää, tiedotteessa kerrotaan.
Tiedotteen mukaan keikkalipun ostajat saivat tiedon keikan peruuntumisesta sähköpostitse.
Samainen tiedote julkaistiin myös latvialaisen konserttitoimisto FBI:n Facebook-tilillä.
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Pitbullin Riian-keikalle oli menossa useita suomalaisia faneja, muun muassa Miss Suomi Tara Lehtonen. Lehtonen jakoi videopalvelu TikTokiin keikan peruuntumiseen liittyvän videon.
– Pov (point of view): Lensit Riikaan katsomaan Pitbullin keikkaa ihan vain kuullaksesi aamulla, että keikka on peruttu, Lehtosen videolla lukee.
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Pitbull kiertää parhaillaan maailmaa I'm back! -kiertueensa merkeissä. Artisti saapuu esiintymään Helsingin Veikkaus Arenalle joulukuussa.