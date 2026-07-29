Työmaavarkaat ovat olleet liikkeellä Etelä-Pohjanmaalla.
Traktoreista on varastettu tavaraa noin 50 000 euron edestä Lapualla.
Pohjanmaan poliisi kertoo tiedotteessa, että lapualaiskiinteistöltä varastettiin sunnuntain ja maanantain (26.–28.7.) välisenä aikana automaattiohjauksen laitteita. Kahdesta traktorista hävisi muun muassa GPS-laitteita ja näyttöjä.
Soinissa puolestaan varastettiin rakennustyömaan tarvikkeita viime viikolla. Varkaat ovat poliisin arvion mukaan käyneet työmaalla 24.–27.7.
Työmaalta Soinissa vietiin teräsputkia, joiden arvon on yli 10 000 euroa.
Poliisi tutkii tekoja törkeinä varkauksina.
Poliisi pyytää havaintoja ja vihjeitä molemmista varkauksista. Tiedot voi ilmoittaa joko osoitteeseen pohjanmaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 415 501.