Kun puusaunan lämmittää oikeaoppisesti, voi välttää haitallisia terveysvaikutuksia ja myös ympäristö kiittää. Yksi saunan huoltoon liittyvä asia unohtuu monilta.
Saunominen puusaunassa on monelle suomalaiselle tärkeä juhannusperinne.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY muistuttaa, että puunpoltosta syntyy aina terveydelle haitallisia pienhiukkasia ja syöpävaarallisia PAH-yhdisteitä, jotka voivat kulkeutua syvälle keuhkoihin.
Niitä voi kuitenkin välttää.
Kun puu palaa huonosti, haitallisia päästöjä syntyy moninkertaisesti enemmän kuin sen palaessa hyvin.
– Puusaunan piipusta tulevan savun väri kertoo, lämmitätkö saunaa oikein. Jos savu on tummaa tai ruskeaa, päästöt ovat suuria. Tavoitteena on saada savu värittömäksi, HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski kertoo tiedotteessa.
Kun piipusta tuleva savu on väritöntä, sauna lämpenee mahdollisimman vähäpäästöisesti.
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Polta vain kuivaa puuta
Saunan lämmityksessä on oleellista, mitä saunan tulipesään laittaa.
Kaski muistuttaa, että tulipesässä pitää polttaa vain kuivaa puuta, ei roskia.
– Roskien poltosta syntyy runsaasti hiukkasia, häkää ja PAH-yhdisteitä, jotka ovat kaikki terveydelle haitallisia. Roskien poltto voi myös heikentää kiukaan kuntoa.