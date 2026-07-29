StrutsiLivessä hiljattain syntynyt strutsi viihtyy parhaiten tilan isännän kainalossa.

MTV:n StrutsiLivessä ensimmäisenä syntynyt poikanen on nimetty Minipikseliksi. Strutsitilan omistaja Sirpa Granholm kertoo pikku kaverin voivan hyvin, vaikka sitä vaivasikin aluksi yksinäisyys.

MTV:llä seurataa strutsien kehitystä suorassa lähetyksessä, jota voi seurata MTV Katsomossa!

Strutsi on laumaeläin, joka opettelee aluksi muiden kanssa muun muassa syömään ja juomaan. Alkupäivinä Minipikseli sai opetusta omistajilta eli Sirpa ja Janne Granholmilta.

– Naputimme sormella ruokuppia, että 'hei, tästä sinun pitäisi syödä'. Laitoimme ruuan sekaan värikkäitä juttuja, esimerkiksi vihreitä lehtiä ja munankuorta. Sillä tavalla se hoksasi paremmin, että kupissa on ruokaa, Sirpa Granholm kertoo.

Sittemmin Minipikselin seuraksi on onneksi syntynyt muutama poikanen lisää.

Pikku strutsit juoksentelevat ympäriinsä

Granholmien täytyy edelleen pitää juuri syntyneitä poikasia silmällä tarkasti, sillä ne alkavat helposti panikoimaan keskenään.

– Stressaantuneina ne juoksentelevat ympäriinsä. Se on sellaista päätöntä touhua, kun ne eivät oikein tiedä, mitä tekisivät, Sirpa Granholm kertoo.

Myös syömistä pitää vahtia tarkasti, jotta poikaset pysyvät elossa.

Strutsi viihtyy omistajan kainalossa