Monelta suomalaiselta peritään piiloveroa

1:58 Moni suomalainen maksaa liikaa jätehuollosta.

Julkaistu 39 minuuttia sitten

Antonia Berg antonia.berg@mtv.fi

Suuri osa suomalaisista maksaa liikaa kuntansa jätehuollosta. Näin sanoo Kierrätysteollisuus, jonka mukaan kyse on ylimääräisestä piiloverosta. Moni jäteyhtiö jättää kokonaan kertomatta mihin kerätyt maksut käytetään. Pahimmillaan niillä vääristetään kilpailua. Rosk n’ roll kuuluu Suomen suurimpiin jätehuoltoyhtiöihin. Yhtiö huolehtii kuntalaisten ja kesäasukkaiden jätehuollosta 12 kunnassa Länsi- ja Itä-Uudellamaalla. Rosk n’ roll huolehtii kuntalaisten ja kesäasukkaiden jätehuollosta 12 kunnassa Uudellamaalla.MTV – Ollaan aikanaan katsottu, että perusmaksu on erittäin sopiva tämän tyyppisten palveluiden turvaamiseen. Meillä on kattavat, aina saatavilla olevat palvelut, joiden rahoitus on tasaisella tulovirralla, eli perusmaksun tulolla rahoitettu, kertoo Rosk n’ Rollin toimitusjohtaja Vesa Heikkonen MTV Uutisille. Juuri jätehuollon perusmaksun kerääminen on kuitenkin ongelmallista, sanoo yksityisiä jätefirmoja edustava Kierrätysteollisuus ry. Vuonna 2024 Suomessa toimi 31 isompaa jäteyhtiötä. Näistä Helsingin Seudun ympäristöpalvelut, Ylä-Savon jätehuolto ja lähes koko Oulun seudun alue eivät keränneet kiinteitä perusmaksuja, vaan asiakkailta laskutettiin jätemaksut palveluiden käytön mukaan.

Viiden yhtiön luvuista ei löytynyt mitään tietoa. Jäljellä olevat 23 yhtiötä keräsivät perusmaksuja kotitalouksilta 54 miljoonan euron edestä. Tästä noin 5,5 miljoonaa euroa käytettiin viranomaisten kuluihin.

Lähes 50 miljoonaa euroa käytettiin siis muihin kustannuksiin ja monessa yhtiössä tätä ei ole avattu kunnolla.

23 yhtiötä keräsivät perusmaksuja kotitalouksilta 54 miljoonan euron edestä.

– Meidän pitäisi tietää, mihin se perusmaksu tosiallisesti käytetään ja käytetäänkö lain mukaisesti. On mahdollista, että kuntayhtiöiden markkinaehtoista tai tytäryhtiöiden markkinaehtoista toimintaa tuetaan. Tämähän ei missään nimessä saisi olla näin, sanoo Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores.

Enemmän läpinäkyvyyttä

Inkoo omistaa alle kymmenen prosenttia Rosk n’ Rollista. Vaikka jätehuolto on toiminut monilta osin hyvin, läpinäkyvyys voisi olla parempi, sanoo Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Henrik Wickström MTV Uutisille.

– Moni näistä yhtiöistä toimii kunnallisesti ja noudattavat myös in house -lainsäädäntöä ja muuta tällaista, joka johtaa siihen, ettei olla aina omistajan puolelta tietoisia mihin kaikki rahat menevät.

Wickström on saanut palautetta inkoolaisilta, mutta myös muiden kuntien asukkailta perusmaksuihin liittyen. Perusmaksuja pidetään epäoikeudenmukaisena, koska kaikki kuntalaiset eivät esimerkiksi käytä haja-asutusalueiden jätepisteitä.

Kierrätysteollisuuden mukaan kyse on jopa piiloverosta.

– Tämä on veronkaltainen maksu kiinteistöveron tapaan. Jos ajatellaan kerrostaloa, jossa on kymmeniä asuntoja. Siellä on kuitenkin käytännössä oma jätehuone, jossa myös eri jätteitä kerätään, joten esimerkiksi tällaisille jäteasemille tai ekopisteille ei samalla tavalla ole käyttöä.

– Eli käytännössä he maksavat kuitenkin aika ison osan siitä potista, mikä siitä perusmaksusta kerätään ilman, että heille on siitä itse asiassa välttämättä minkäänlaista hyötyä, perustelee Nores.

Perusmaksulle perustelut

Vesa Heikkosen mukaan Rosk n´ Rollin perusmaksu on kuitenkin hyvin maltillinen, eikä yhtiö maksa osinkoja omistajakunnille, kuten esimerkiksi Joensuussa on tapahtunut.

– Toki olemme joutuneet kustannusvastaavasti tekemään korotuksia perusmaksuun. Meille on tullut uusia materiaaleja, minkä vastaanottoa ja käsittelyä rahoitetaan perusmaksulla.

– Se on noussut vuosien mittaan, mutta kokonaisuutena noin 41 euroa vuodessa vakituiselta huoneistolta. On kuitenkin maltillinen, sanoo Heikkonen.

Kierrätysteollisuudessa toivotaan, että kuntapäättäjät ottaisivat jatkossa tarkemmin selville mihin oman kunnan jätehuoltoon liittyvät maksut oikein käytetään.

