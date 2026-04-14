Suuri osa suomalaisista maksaa liikaa kuntansa jätehuollosta. Näin sanoo Kierrätysteollisuus, jonka mukaan kyse on ylimääräisestä piiloverosta.
Moni jäteyhtiö jättää kokonaan kertomatta mihin kerätyt maksut käytetään. Pahimmillaan niillä vääristetään kilpailua.
Rosk n’ roll kuuluu Suomen suurimpiin jätehuoltoyhtiöihin. Yhtiö huolehtii kuntalaisten ja kesäasukkaiden jätehuollosta 12 kunnassa Länsi- ja Itä-Uudellamaalla.
Rosk n’ roll huolehtii kuntalaisten ja kesäasukkaiden jätehuollosta 12 kunnassa Uudellamaalla.MTV
– Ollaan aikanaan katsottu, että perusmaksu on erittäin sopiva tämän tyyppisten palveluiden turvaamiseen. Meillä on kattavat, aina saatavilla olevat palvelut, joiden rahoitus on tasaisella tulovirralla, eli perusmaksun tulolla rahoitettu, kertoo Rosk n’ Rollin toimitusjohtaja Vesa Heikkonen MTV Uutisille.
Juuri jätehuollon perusmaksun kerääminen on kuitenkin ongelmallista, sanoo yksityisiä jätefirmoja edustava Kierrätysteollisuus ry.
Vuonna 2024 Suomessa toimi 31 isompaa jäteyhtiötä.
Näistä Helsingin Seudun ympäristöpalvelut, Ylä-Savon jätehuolto ja lähes koko Oulun seudun alue eivät keränneet kiinteitä perusmaksuja, vaan asiakkailta laskutettiin jätemaksut palveluiden käytön mukaan.
Viiden yhtiön luvuista ei löytynyt mitään tietoa.
Jäljellä olevat 23 yhtiötä keräsivät perusmaksuja kotitalouksilta 54 miljoonan euron edestä. Tästä noin 5,5 miljoonaa euroa käytettiin viranomaisten kuluihin.
Lähes 50 miljoonaa euroa käytettiin siis muihin kustannuksiin ja monessa yhtiössä tätä ei ole avattu kunnolla.