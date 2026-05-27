Viime vuosina marja-alalta on noussut esille erittäin vakavia ilmiöitä. Matias Marttisen mukaan tällaista toimintaa ei voi millään tavalla hyväksyä.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV vaatii viidelle kotimaisen luonnonmarja-alan yritykselle yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua osto- ja tietojenvaihtokartellista.
– Alalla on aikamoinen itsetutkiskelun paikka ja erittäin vahva velvoite laittaa asiansa kuntoon Emme voi millään tavalla hyväksyä tällaista toimintaa, mitä on noussut esille, työministeri Matias Marttinen (kok.) kommentoi.
KKV:n mukaan viisi alan suurimpiin kuuluvaa marjayhtiötä ovat sopineet keskenään poimijoille maksettavasta hinnasta ja vaihtaneet tietoa pakastettujen kotimaisten marjojen tukkumyyntihinnoista.
Marttisen mukaan on hyvin huolestuttavaa, että marja-alalta on viime vuosina noussut esille erittäin vakavia ilmiöitä. Aiemmin on puhuttu ihmiskauppaepäilyistä ja nyt viimeisimpänä tuli tämä kartelliepäily.
Lue myös: KKV vaatii marjayrityksille 9 miljoonan seuraamuta kartellista – jatkunut ainakin 10 vuotta
Muutoksia lainsäädäntöön
Esille noussut ilmiö on Marttisen mukaan paitsi hyvin pitkäkestoista, myös systemaattista ja järjestelmällistä.