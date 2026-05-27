Viime vuosina marja-alalta on noussut esille erittäin vakavia ilmiöitä. Matias Marttisen mukaan tällaista toimintaa ei voi millään tavalla hyväksyä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV vaatii viidelle kotimaisen luonnonmarja-alan yritykselle yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua osto- ja tietojenvaihtokartellista.

– Alalla on aikamoinen itsetutkiskelun paikka ja erittäin vahva velvoite laittaa asiansa kuntoon Emme voi millään tavalla hyväksyä tällaista toimintaa, mitä on noussut esille, työministeri Matias Marttinen (kok.) kommentoi.

KKV:n mukaan viisi alan suurimpiin kuuluvaa marjayhtiötä ovat sopineet keskenään poimijoille maksettavasta hinnasta ja vaihtaneet tietoa pakastettujen kotimaisten marjojen tukkumyyntihinnoista.

Marttisen mukaan on hyvin huolestuttavaa, että marja-alalta on viime vuosina noussut esille erittäin vakavia ilmiöitä. Aiemmin on puhuttu ihmiskauppaepäilyistä ja nyt viimeisimpänä tuli tämä kartelliepäily.

Muutoksia lainsäädäntöön

Esille noussut ilmiö on Marttisen mukaan paitsi hyvin pitkäkestoista, myös systemaattista ja järjestelmällistä.