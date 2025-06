Suomalaiset haluavat nyt halvan mökin askeettisilla huveilla

Suomalaiset haluavat yhä halvempia mökkejä. Moni haaveilee enintään 20 000 euron mökistä, selviää S-Pankin tuoreesta mökkikyselystä.

Mökiltä halutaan askeettista elämää luonnon rauhassa. Sähkön, juoksevan veden ja sisävessan tärkeys on vähentynyt viime vuodesta.

Sen sijaan mökissä pitää ehdottomasti olla sauna ja ranta.

Kangasalalaisella Tommi Mäkelällä on mökki Orivedellä. Mökille kutsuu mahdollisuus irtautua arjesta sekä rauhallinen luonto.

– Tässä rannassa on aika monipuolinen luonto. On ollut kiva kuunnella sekä lintuja että nelijalkaisia. Silloin, kun ihminen on hiljaa, niin luonto herää henkiin. Sitä on todella mukavaa ja terapeuttista kuunnella, Mäkelä kuvailee.

Mökiltä ei enää haluta samanlaisia kodinomaisia mukavuuksia tai korona-ajan etätyöpisteitä. Jopa vene on sisävessaa tai internetyhteyttä tärkeämpi, selviää mökkikyselystä.

S-Pankin lainapalveluiden kehityspäällikkö Annemari Airaksinen kertoi Huomenta Suomen lähetyksessä, että yhä harvempi suomalainen on valmis maksamaan mökistä yli 150 tuhatta euroa. Mökin keskihinta on noin 40–80 tuhatta euroa.

Samassa lähetyksessä Kontion myyntiedustaja Petra Romakkaniemi kertoi, että erityisesti 50 neliön mökkejä kysytään todella paljon.

– Halutaan sellasta yksinkertasempaa, kevyempää varustelua, askeettisempaa, ikään kuin hitaampaa elämää sinne mökille. Eikä olla valmiita maksamaan, Romakkaniemi kertoo.

Tommi Mäkelä on hakenut mökin pihasaunan ympäristöön luonnonrauhaa ja askeettisuutta, vaikka mäen päältä päämökistä löytyykin kaikki mukavuudet.

– Täällä rannassa kamiina lämpiää puilla. Rantakeittiössä on tehty se päätös, että ruoka tehdään kaasulla. On pyritty niin sanotusti pois sähköstä.