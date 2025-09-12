Ensi vuoden alussa matkailuautojen käyttövoimavero moninkertaistuu.

Dieselmatkailuautojen käyttövoimavero yli kuusinkertaistuu, kun maksu nousee 0,9 sentistä 5,5 senttiin sadalta kilolta päivässä.

Alan harrastajien kattojärjestön mukaan korotus voi vähentää ajoneuvojen käyttöä ja leirintäalueyrittäjissä pelätään, että matkailutulot romahtavat.

Matkailuajoneuvojen käyttäjien keskusjärjestö SF-Caravanin toiminnanjohtaja Mikko Kivekäs näkee korotuksen olevan poikkeuksellisen kova isku harrastajille ja koko kotimaan matkailulle.

– Jos veroa nostetaan näin paljon, joka saattaa tarkoittaa jopa 500 euroa vuodessa, niin kyllähän se leikkaa sitä budjettia, jolla matkailua tehdään, Kivekäs arvioi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Tyrmistyneenä tämä on otettu vastaan harrastajissa.

Verotukseen vaikuttaa myös se, kuinka paljon asuntoauto on käytössä kalenterivuoden aikana.

Moni harrastaja harkitsee ajoneuvon poistamista rekisteristä suurimmaksi osaksi vuotta. SF Caravanin selvityksen mukaan jopa puolet käyttäjistä suunnitteli vähentävänsä käyttöaikaa.

Merkittävä asiakasryhmä

Leirintäalueyrittäjien mukaan vaikutukset voivat olla tuntuvia. Matkailuautoilijat muodostavat heidän mukaansa hieman yli puolet asiakkaista. Jokainen yöpyjä jättää alueelle huomattavan summan.

– Yksi asiakas jättää leirintäalueelle tutkimusten mukaan noin 110 euroa per henkilö per vuorokausi, kertoo Suomen Leirintäalueyhdistystä johtava Antti Saukkonen.

Saukkosen mukaan suunnitelmat vähentää asuntoauton käyttöä eivät ainakaan vielä näy leirintäalueilla peruutuksina tai vierailun siirroilla. Edullisempien vaihtoehtojen, kuten telttapaikkojen suosio saattaa kasvaa, mutta useimmat pysyvät Saukkosen arvion mukaan uskollisina ajoneuvoilleen.

– Tulit sitten matkailuajoneuvolla tai teltalla, leirintämaksut ovat Suomessa edullisia.

– Uskon, että matkailuauton omistajat pitäytyvät kyllä omassa majoituksessaan.

"Unelmia ei kannata lykätä"

Veronkorotus voi hetkellisesti ohjata kysyntää perässä vedettävien matkailuvaunujen suuntaan, mutta pitkällä aikavälillä matkailuautojen suosio on pysynyt vakaana SF-Caravanin toiminnanjohtajan mukaan. Kivekäs uskoo, että käytettyjen ajoneuvojen kauppa kasvaa jatkossakin.

– Varmasti tulee nyt sitten käytettyjen kauppa piristymään. Uusia hankitaan vähemmän, joka ei välttämättä ole ympäristön eikä turvallisuuden kannalta paras ratkaisu.

Kivekäs muistuttaa, että harrastus on monelle unelman täyttymys. Kommentillaan hän viittaa vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran kesällä tekemään asuntoautomatkaan halki Euroopan, jota Virta kuvaili Instagram-julkaisussaan toteutuneeksi unelmaksi.

– Jos harkitsee sitä, niin kyllä unelma kannattaa toteuttaa nyt, eikä lykätä tulevaisuuteen, Kivekäs kannustaa.

Katso artikkelin alussa olevalta videolta koko haastattelu sekä se, kannattaako syksyllä ostaa käytetty moottoripyörä.

Lue myös: