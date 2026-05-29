Toyota on hallinnut Japanin MM-rallia.
Toyotan suomalaiskuski Sami Pajari on viidentenä Japanin MM-rallissa, kun takana on kolme erikoiskoetta.
Kärkipaikkaa pitää Pajarin tallikaveri, Britannian Elfyn Evans. Perässä ovat Toyotan ruotsalainen Oliver Solberg 17,7 sekunnin päässä ja ranskalainen Sebastien Ogier 18,2 sekunnin päässä. Thierry Neuville on parhaana Hyundai-kuljettajana neljäntenä, 28,6 sekuntia kärkimies Evansista.
Pajari on 32,2 sekunnin päässä Evansista. Ensimmäisen ek:n jälkeen Pajari ajoi kakkossijalle, mutta toisella hän putosi viidenneksi.
Neljäs erikoiskoe alkaa Suomen aikaa hieman ennen kahdeksaa. Kuuden ek:n perjantai päättyy aamupäivällä.
